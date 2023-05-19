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Молния ударила в самолет FlyArystan

Автор:  
Зифа Хабирова
19 Мая 2023, 16:22
Молния ударила в самолет FlyArystan

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Самолет FlyArystan совершил вынужденную посадку из-за удара молнии, передает МИА «Казинформ».

«Рейс КС7425 Туркестан - Стамбул 19.05.2023 13:05 задерживается в связи с погодными условиями, а именно попаданием молнии в воздушное судно (ВС) в предыдущем рейсе. Согласно требованиям ВС необходимо выполнить инспекцию после попадания молнии», - сообщили в авиакомпании.

Вылет из Туркестана запланирован 19 мая в 17:00 местного времени.

В компании FlyArystan отметили, что предпринимают все зависящие меры по предупреждению задержек и отмены рейсов, но некоторые случаи не поддаются контролю. Причина задержки рейса, в данном случае, произошла не по вине и вне контроля авиакомпании.


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