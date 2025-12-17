РУ
    16:00, 17 Декабрь 2025

    МОК утвердил первый пакет правил отбора на Олимпийские игры-2028

    Исполнительный комитет Международного Олимпийского комитета утвердил первые квалификационные системы Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе (США), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Фото: НОК

    В ходе заседания в Лозанне (Швейцария) были представлены и одобрены правила отбора в 26 видах спорта и дисциплинах: бадминтон, баскетбол, баскетбол 3×3, BMX, велоспорт на шоссе, велоспорт на треке, маунтинбайк, гребля на байдарках и каноэ, конный спорт (конкур, выездка и троеборье), фехтование, гандбол, хоккей на траве, дзюдо, современное пятиборье, плавание, плавание на открытой воде, регби-7, парусный спорт, пулевая и стендовая стрельба, таеквондо, волейбол и пляжный волейбол.

    В оставшихся видах спорта отборочные системы планируется представить на рассмотрение Исполнительного комитета МОК в начале 2026 года.

    Для большинства видов спорта и дисциплин квалификация на Игры-2028 основана на проверенных и успешно применявшихся моделях отбора, использованных на предыдущих Олимпийских играх. При этом все правила подлежат обязательному утверждению в МОК.

    Стоит отметить, что отбор на ОИ в Лос-Анджелесе предусматривает для спортсменов не менее двух путей завоевания квот.

    Ранее мы писали, как флаг Казахстана впервые появился на Олимпийских играх.

