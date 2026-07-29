Модульный пункт первой помощи с кнопкой SOS появился в Алматы

В новом Flow Park, где расположены площадки для катания на самокатах, скейтбордах и BMX, начал работу круглосуточный модульный пункт первой помощи. Он оснащен кнопкой SOS и системой телемедицины, позволяющей оперативно оказать помощь пострадавшим, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в управлении цифровизации города, при ухудшении самочувствия или получении травмы житель может нажать кнопку SOS и мгновенно связаться с диспетчером скорой помощи. Медицинский работник дистанционно откроет модуль, оценит состояние человека по аудио- и видеосвязи и даст инструкции до прибытия бригады.

Внутри пункта размером 2×2,5 метра размещены дефибриллятор, средства для первичной обработки ран, медицинский набор для оказания помощи при остром коронарном синдроме, брезентовое одеяло и кушетка из нержавеющей стали.

Модуль также оборудован бесперебойным интернетом, наружной камерой видеонаблюдения с обзором 360 градусов, внутренними камерами, информационным дисплеем и дистанционно управляемым телемедицинским комплексом. Диспетчер может в режиме реального времени объяснить, как пользоваться оборудованием и средствами первой помощи.

Отмечается, что конструкция выполнена из высокопрочных HPL-панелей и нержавеющей стали, устойчивых к различным погодным условиям.

Ранее сообщалось, что во всех областях Казахстана создадут травматологические центры к 2027 году.