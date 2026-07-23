Во всех областях Казахстана создадут травматологические центры к 2027 году

Под председательством заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой состоялось первое заседание Национального координационного совета по охране здоровья. В нем приняли участие представители профильных ведомств, а также заместителя акимов регионов, передает Kazinform.

Первым вопросом рассмотрели профилактику и снижение травматизма среди населения. Представлен комплекс мер, направленных на снижение смертности и инвалидизации вследствие травм, прежде всего при дорожно-транспортных происшествиях.

— Несмотря на то, что за последние 10 лет смертность от внешних причин в стране снизилась почти в 2 раза, проблема травматизма остается одной из наиболее актуальных медико-социальных задач. За последние 3 года смертность вследствие ДТП сократилась еще на 14,5%, однако число самих аварий и пострадавших продолжает расти, — сообщили в Правительстве Казахстана.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что сегодня в Казахстане функционируют 260 медицинских организаций, оказывающих помощь пострадавшим при травмах, 41 трассовый медико-спасательный пункт и 8 опорных пунктов. Вместе с тем анализ показывает, что существующая инфраструктура требует дальнейшего развития с учетом современной аварийности на автомобильных дорогах. Одним из ключевых направлений станет создание региональных травматологических центров во всех областях страны. В текущем году такие центры уже организованы в Астане, Алматы, Караганде и Балхаше. Поэтапное формирование сети будет завершено к 2027 году.

Кроме того, особое внимание уделили модернизации приемных отделений медицинских организаций. В стране начато переоснащение 210 противошоковых кабинетов в современные Trauma room, оснащенные необходимым оборудованием для оказания экстренной помощи пациентам с тяжелыми травмами. Медицинские работники пройдут подготовку по международной программе ATLS, что позволит применять современные алгоритмы диагностики и лечения.

— Для повышения доступности медицинской помощи предлагается пересмотреть размещение трассовых медико-спасательных пунктов, создать 69 новых опорных пунктов на наиболее аварийно-опасных участках автомобильных дорог, а также установить 60 сезонных модульных медицинских пунктов в туристических зонах, местах массового отдыха и на организованных пляжах. Реализация этих мер позволит сократить время прибытия медицинских служб и повысить вероятность спасения пострадавших в течение «золотого часа», — говорится в сообщении.

Отдельное внимание уделено развитию системы первой помощи. О принимаемых мерах по повышению безопасности дорожного движения доложил вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха. Он сообщил о внедрении интеллектуальных систем контроля, развитии дорожной инфраструктуры и совершенствовании подготовки водителей. Кроме того, с 25 августа 2026 года административная полиция получит право во внесудебном порядке прекращать действие водительских удостоверений лиц, которым по медицинским показаниям противопоказано управление транспортными средствами.

Также вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кенес Турсынбаев доложил о принимаемых мерах по предупреждению ЧС и повышению эффективности экстренного реагирования. За первое полугодие было спасено около 14 тыс. человек, более 2 тыс. пострадавших оказана первая медицинская помощь. Отмечено, что в стране функционирует 41 трассовый медико-спасательный пункт. В настоящее время основные усилия сосредоточены на профилактике пожаров и происшествий на водоемах, развитии систем раннего оповещения, интеграции пожарных, спасательных и медицинских подразделений в единую систему, а также дальнейшем расширении сети универсальных спасательных подразделений и развитии авиации МЧС для повышения оперативности оказания помощи населению.

Заслушав представленные предложения, Аида Балаева подчеркнула, что откладывать реализацию предлагаемых мер недопустимо. Она поручила в кратчайшие сроки разработать пошаговый межведомственный алгоритм для оперативного снижения уровня смертности от травматизма. Кроме того, было акцентировано внимание на необходимости обеспечения доступности первой неотложной помощи, особенно в местах массового отдыха и поручено уделить внимание развитию инфраструктуры оказания экстренной медицинской помощи, обеспечению взаимодействия государственных органов.

Вторым вопросом повестки заседания рассмотрены меры по укреплению и формированию культуры здорового образа жизни. Отмечено, что в стране уже сформирована нормативная база по ключевым факторам риска: усилены меры контроля за табачной и алкогольной продукцией, запрещена продажа энергетических напитков лицам младше 21 года, а с 1 сентября 2025 года введены новые стандарты питания в организациях образования и здравоохранения.

Особое внимание уделено формированию здоровой пищевой и информационной среды. Обсуждены предложения по ограничению рекламы продукции с высоким содержанием сахара, соли и трансжиров, особенно ориентированной на детей и подростков, внедрению обязательной маркировки пищевой продукции, регулированию онлайн-продаж табачной и алкогольной продукции, а также введению дифференцированного акциза на сахаросодержащие напитки.

Также рассмотрены вопросы повышения эффективности профилактической работы в регионах. За первое полугодие текущего года реализовано 9 национальных профилактических программ, проведено 80,3 тыс. мероприятий с охватом 1,7 млн человек, однако совокупный охват составил лишь 8,5% населения.

По второму вопросу, заместитель Премьер-министра поручила акиматам создать региональные координационные советы по пропаганде здорового образа жизни и незамедлительно приступить к проведению декады информационно-разъяснительной работы с задействованием всех доступных ресурсов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют трудоустроить 548 тысяч человек.