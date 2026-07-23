548 тысяч человек планируют трудоустроить в Казахстане

Под председательством заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой состоялось совещание по вопросам трудоустройства безработных граждан и молодежи категории NEET, передает Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

В работе приняли участие представители министерств труда и социальной защиты населения, науки и высшего образования, просвещения, культуры и информации, национальной экономики, а также заместители акимов регионов.

По данным Правительства, Министерство труда и социальной защиты населения представило результаты реализации Плана по трудоустройству приоритетных категорий безработных, охватывающего более 35 тыс. человек. Из них 8,4 тыс. уже трудоустроены, около 12 тыс. граждан снялись с учета.

Также представители ведомства представили новые подходы к повышению доступности услуг в сфере занятости. Во-первых, в Павлодарской области запущен пилотный проект Цифровой службы занятости на базе искусственного интеллекта. ИИ анализирует данные граждан и через Telegram-бот предлагает подходящие вакансии, обучение и другие меры поддержки. Во-вторых, утверждена единая методика работы карьерных центров с уязвимыми категориями граждан, предусматривающая индивидуальный подход и четкий алгоритм сопровождения.

В ходе заседания также рассмотрены результаты реализации Плана по трудоустройству населения. На сегодняшний день План выполнен на 46%. Всего в текущем году предусмотрено обеспечить занятость более 548 тыс. человек.

Фото: Правительство РК

Продолжается переформатирование деятельности карьерных центров с акцентом на клиентоориентированность. Их главная задача — индивидуальное сопровождение граждан на всех этапах трудоустройства.

— Отдельное внимание на совещании было уделено вопросам занятости молодежи категории NEET. По данным платформы «Цифровая карта семьи», численность молодых людей, не занятых трудовой, образовательной или иной деятельностью, сократилась на 6,7%. Наиболее заметное снижение зафиксировано в Туркестанской области — на 31,5%. Как сообщили в Министерстве культуры и информации, положительной динамики удалось достичь благодаря адресной работе молодежных ресурсных центров и реализации проекта «Жасыл ел». Ведомство также предложило перевести проект на круглогодичный формат и расширить направления деятельности молодежных трудовых отрядов, — говорится в сообщении.

В ходе заседания также рассмотрены итоги реализации государственной программы «С дипломом в село», направленной на привлечение квалифицированных специалистов для работы в сельской местности. В вузах отмечена необходимость подготовки востребованных на рынке кадров, в случае необходимости — их переобучения. Что касается профессионального технического образования, то эффективность показывает дуальное обучение — 71,9% выпускников колледжей были трудоустроены по полученной специальности.

Также отдельно рассмотрена ситуация в регионах, где показатели трудоустройства остаются ниже среднереспубликанского уровня. Особое внимание уделено Мангистауской области — заместитель Премьер-министра поручила выработать для региона отдельные подходы по содействию занятости молодежи.

Заместитель Премьер-министра Аида Балаева поручила усилить адресную работу с безработными гражданами и молодежью категории NEET, обеспечив их сопровождение до момента трудоустройства. Отдельное поручение дано по вопросам трудоустройства педагогов и медицинских работников. Профильным государственным органам поручено выработать дополнительные механизмы содействия их занятости.

Ранее сообщалось, что Казахстан готов расширять транзит экспортных грузов Узбекистана через порты Ақтау и Құрық.