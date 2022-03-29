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    09:49, 29 Март 2022 | GMT +6

    Модернизация участка «Достык-Мойынты» позволит увеличить транзит между Китаем и Европой

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев поделился планами по увеличению пропускной способности на нескольких участках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для наращивания пропускного потенциала на так называемых «узких местах» в сфере железнодорожного транспорта мы планируем до 2025 года реализовать 3 ключевых инфраструктурных проекта», - сказал Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

    Первый – «Достык-Мойынты». Его реализация позволит увеличить объём транзитных перевозок между КНР и Европой, пропускную способность участка до 5 раз и повысить скорость перевозки до 1500 км/сутки (с 800 км/сутки).

    Второй – «Дарбаза - Мактаарал» - позволит сократить транзитное расстояние в страны Средней Азии, а также обеспечить выход на Узбекистан через действующий пункт пропуска.

    Третий – «Обводная жд линии станции Алматы» - позволит разгрузить Алматинский узел на 30% и сократить время доставки грузов до 24 часов.

    Теги:
    Правительство Китай Транспорт Европа МИИР РК Строительство
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