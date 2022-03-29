Модернизация участка «Достык-Мойынты» позволит увеличить транзит между Китаем и Европой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев поделился планами по увеличению пропускной способности на нескольких участках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для наращивания пропускного потенциала на так называемых «узких местах» в сфере железнодорожного транспорта мы планируем до 2025 года реализовать 3 ключевых инфраструктурных проекта», - сказал Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

Первый – «Достык-Мойынты». Его реализация позволит увеличить объём транзитных перевозок между КНР и Европой, пропускную способность участка до 5 раз и повысить скорость перевозки до 1500 км/сутки (с 800 км/сутки).

Второй – «Дарбаза - Мактаарал» - позволит сократить транзитное расстояние в страны Средней Азии, а также обеспечить выход на Узбекистан через действующий пункт пропуска.

Третий – «Обводная жд линии станции Алматы» - позволит разгрузить Алматинский узел на 30% и сократить время доставки грузов до 24 часов.