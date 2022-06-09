9 Июня 2022 16:23

Модернизация энергоотрасли имеет для нас определяющее значение – Президент Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте РК. В ходе своего выступления Глав государства подчеркнул важность развития низкоуглеродной экономики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поэтому мы реализуем новый экономический курс страны, нацеленный на построение подлинно рыночной свободной и конкурентной экономики. И, действительно, в этой связи особое внимание мы также уделяем системному улучшению инвестиционного климата», - сказал Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте РК.

Президент напомнил, что тематика пленарного заседания совета посвящена декарбонизации экономики и внедрению низкоуглеродных технологий.

«Этот вопрос актуален как никогда. Ощутимые климатические изменения и, в частности, повышение температуры воздуха наблюдаются уже во всем мире. Прогнозы экспертов остаются неутешительными. Имеются серьезные риски снижения урожайности пшеницы и доступности водных ресурсов. Все это требует принятия безотлагательных системных мер. На сегодня 80% всех выбросов парниковых газов в Казахстане связаны с производством энергии на ископаемом топливе», - отметил Глава государства.

«Это основной фактор, который оказывает негативное влияние на климат страны. Поэтому модернизация энергетической отрасли имеет для нас определяющее значение», - добавил К. Токаев.