Модернизация электроснабжения, строительство нефтехранилища, спасение Урала - итоги поездки Президента в Атыраускую область

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Рабочая поездка Главы государства в регионы сегодня продолжилась в Атырауской области. На встрече с населением Касым-Жомарт Токаев большое внимание уделил проблемным вопросам, в том числе, он говорил о диверсификации экономики, привлечении специалистов в регион, об укреплении здравоохранения, эффективности борьбы с распространением наркотиков и спасении Урала от обмеления. Какие поручения дал Президент, и как в целом будет развиваться Атырауская область, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

В области построят крупное нефтехранилище

Первый вопрос, который озвучил Глава государства на встрече с общественностью, касался диверсификации региональной экономики.

«Мы ставим задачу сделать Атыраускую область ведущим центром страны по глубокой переработке нефти и газа. Особую роль в этом сыграет запуск комплекса по производству полипропилена, который является первым этапом по созданию в области нефтехимического кластера. Входя в двадцатку мировых лидеров по запасам углеводородного сырья, Казахстан почти 95% своих потребностей в нефтехимической продукции покрывает за счет импорта. Это неприемлемая ситуация. Мы имеем возможности полностью обеспечить не только внутренние нужды, но и выйти на внешний рынок», - сказал Президент.

Он отметил, что нефтехимический сектор весьма привлекателен для инвестиций. Спрос на его продукцию в мире очень большой и будет только расти. Поэтому в регионе создана специальная экономическая зона «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк». Для компаний, работающих в рамках СЭЗ, действуют налоговые и таможенные преференции.

«Кроме того, для привлечения инвестиций государством предусмотрены различные инструменты поддержки. Планируются и другие крупные инвестиционные проекты, реализация которых будет способствовать развитию инфраструктуры, привлечению инвестиций и внедрению новейших технологий, а также созданию нескольких тысяч новых рабочих мест. Эти проекты очень важны для диверсификации региональной экономики. Правительству и акимату совместно с инвесторами нужно обеспечить их скорейшую реализацию», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Фото:financialtribune.com

Еще один актуальный вопрос для региона - наращивание мощностей нефтехранилищ.

«Поручаю компании «КазМунайГаз» с учетом экологических требований рассмотреть вопрос строительства крупного нефтехранилища в Атырауской области. Министерству энергетики следует провести переговоры с крупными добывающими компаниями относительно строительства хранилищ. На рынке труда в нефтяном секторе есть ряд проблем, требующих своего срочного решения. Мы не должны допустить появления безработицы в будущем. Правительству необходимо держать этот важный вопрос на контроле, активно взаимодействуя с основными иностранными компаниями. Поручаю Правительству безотлагательно приступить к реализации указанных задач», - поручил Президент.

Вопросы здравоохранения и борьбы с наркотиками - в приоритете

Глава государства на встрече с населением сообщил, что в Атырауской области запланировано возведение ряда новых объектов здравоохранения. «Строительные работы нужно начать уже в следующем году. Улучшение здоровья матери и ребенка и в целом всех граждан - один из ключевых показателей развития страны. Мы мобилизуем все необходимые ресурсы и приложим все усилия для укрепления системы здравоохранения», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что в области высокие показатели смертности из-за болезней органов дыхания и сердечно-сосудистых заболеваний. Серьезную озабоченность также вызывает уровень младенческой и материнской смертности. Причины такой ситуации в плохой экологии региона, большом дефиците кадров.

«Одна из главных задач - улучшение медицинской инфраструктуры. Большинство поликлиник Атырау расположены в приспособленных зданиях. А в целом по области в таком положении находится почти 40% медицинских организаций. Не выдерживает критики состояние зданий центра психического здоровья, онкологического диспансера, станций скорой помощи, которые фактически непригодны к эксплуатации. Все эти вопросы необходимо срочно решать», - считает Глава государства.

Он отдельно остановился на проблеме синтетических наркотиков, отметив, что, к сожалению, сегодня они получили широкое распространение.

«Это очень опасная тенденция. По всей стране на учете состоит уже около 110 тысяч человек, в том числе детей. И это только те, о которых мы знаем. Требуется, чтобы деятельность МВД по противодействию распространению наркотиков стала более эффективной», - подчеркнул Президент.

Общество, как сказал Глава государства, должно бескомпромиссно бороться против наркотиков. Это крайне важно для здоровья подрастающего поколения и всей нации. Нельзя допустить укоренения пагубных привычек среди молодежи.

«Сейчас многие подростки, школьники стали употреблять электронные сигареты, которые можно легко приобрести в любом магазине. Это очень опасная ситуация. В нашей стране алкогольную продукцию запрещено продавать лицам, не достигшим 21 года. Однако это условие на практике не соблюдается. Уполномоченным органам нужно усилить контроль», - поручил Президент.

Необходимо развивать незатратные виды спорта

Фото: akorda.kz

Для укрепления здоровья детей и молодежи, как считает Президент, принципиальное значение имеет наличие развитой и доступной спортивной инфраструктуры. Но многие спортивные объекты региона нуждаются в капитальном ремонте.

Фото: aqmeshit-zhastary.kz

«В целом, нужно развивать виды спорта, не требующие больших затрат, такие как шахматы, настольный теннис, тоғыз құмалақ, стрельба из лука, қазақша күрес и другие. Этот подход, в первую очередь, позволит занять наших детей полезным и активным досугом, снизит потребность в спортзалах. Поручаю акимату проработать эти вопросы», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Фото: akorda.kz

Он добавил, что чем воздвигать многочисленные памятники, лучше больше внимания уделять строительству спортивных и медицинских объектов. Это касается не только Атырауской области, но и всей страны.

В регион привлекут квалифицированные кадры

Президент поручил разработать программу по привлечению специалистов в регион и уделить внимание повышению квалификации местных кадров.

Фото: akorda.kz

«Будут созданы равные и справедливые условия для привлечения профессиональных кадров во все сферы. При этом главным принципом будет меритократия. Поэтому особое внимание будет уделяться продвижению перспективных менеджеров из регионов. В регионах очень много талантливых людей, готовых трудиться на благо страны. Задача государства - создать все условия для реализации их потенциала», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Модернизация системы электроснабжения

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости полной модернизации всей системы электроснабжения Атырауской области.

«Другая насущная проблема Атырауской области – износ сетей электроснабжения, который достиг 40%. В этом году проводится ремонт электросетей в 15 населенных пунктах. Но очевидно, что этого недостаточно. В последние годы система электроснабжения области функционирует плохо. Нехватка электроэнергии в регионе достигает порядка 200 мегаватт. В области есть предприятия, которые используют собственные электростанции. Но их возможности тоже крайне ограничены. На фоне развития промышленности и роста численности населения потребность в электроэнергии в регионе будет только расти. Поэтому необходимо начать полную модернизацию всей системы электроснабжения Атырауской области. В прошлом году я поручал подключить западные регионы к основной энергетической системе страны. Поручаю Правительству проработать данный вопрос и принять конкретные решения», - отметил Президент.

По словам Главы государства, необходимо также рассмотреть возможность финансирования ремонта электросетей из республиканского бюджета.

Развитие рыбного хозяйства требует принятия системных мер

Касым-Жомарт Токаев назвал важной задачей развитие рыбного хозяйства. На сегодняшний день в регионе наблюдается рост переработки рыбы и выпуска готовой продукции. Однако, несмотря на позитивную динамику, дальнейшее развитие отрасли требует принятия системных мер.

Фото:api.elbrus.press

«В первую очередь, большое значение имеет увеличение популяции осетровых пород, особо ценных на мировом рынке. В текущем году в Урал выпущено 8,5 миллиона мальков. Данную работу нужно продолжить. Два государственных осетровых рыбоводных завода находятся в изношенном состоянии и имеют крайне устаревшее оборудование. Необходимо провести их модернизацию в соответствии с требованиями времени», - считает Президент.

Он отметил, что важно привлечь инвестиции для строительства новых высокотехнологичных заводов по выращиванию мальков.

Фото: akorda.kz

«Большой проблемой является падение уровня воды в реках Урал и Кигаш. Глубина устьев обеих рек сейчас составляет всего 30-40 сантиметров. Это создает препятствия и для нереста осетра. Поэтому Правительству следует обеспечить углубление устьев данных рек», – поручил Касым-Жомарт Токаев.

Озеленить Атырау и спасти Урал от обмеления

Остановился Президент и на вопросах улучшения экологии в регионе.

Тухлая балка. Фото:РСК Атырауской области

«Деятельность крупных нефтегазовых компаний приводит к ухудшению экологии региона. Постепенно начала улучшаться ситуация с «Тухлой балкой». Однако большие нарекания у экологов вызывает работа Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Недавно была проведена масштабная модернизация предприятия, но качество технологических и управленческих процессов на нем все еще оставляет желать лучшего. Экологи говорят о частом превышении допустимых норм содержания вредных веществ в выбросах завода. Это неприемлемо», - считает Глава государства.

Фото: akorda.kz

Он подчеркнул, что экономические показатели важны, но здоровье народа намного важнее. Поэтому предприятия не должны наносить вред окружающей среде.

«Я говорю это, обращаясь ко всем промышленным гигантам региона, особенно в нефтегазовой отрасли. Для снижения выбросов вредных веществ необходим строгий контроль. Экологические выплаты предприятий должны направляться на реальное решение проблем в сфере защиты окружающей среды. Еще один вопрос, связанный с загрязнением воздуха, – мусорные полигоны. Необходимо рекультивировать старый полигон около Атырау и ускорить строительство нового сортировочного комплекса твердых бытовых отходов», - поручил Президент.

Река Урал. Фото:Wikimedia.org

Особую озабоченность жителей области вызывает обмеление Урала. Уровень воды в реке в последние годы снизился. Экологическое состояние реки резко ухудшилось и по степени загрязнения достигло последнего, пятого уровня.

«Мы вместе должны приложить все усилия для сохранения Урала. Ухудшение экологической ситуации приведет к целому ряду необратимых последствий. Если мы не предпримем конкретных мер сегодня, завтра может быть слишком поздно. Поэтому нужно жестко пресекать любые нарушения природоохранного законодательства. Следует провести ревизию водоохранных зон, проверить все гидросооружения на реке. Это прямая обязанность акима области и Правительства», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

По мнению Главы государства, особое внимание нужно также уделить озеленению города Атырау. Здесь необходимо внедрять ресурсосберегающие технологии, снижать уровень водопотребления.

«Несмотря на ежегодно выделяемые значительные средства, результаты проводимой работы не впечатляют. Высаженные деревья не приживаются, а высыхают на корню. Конечно, в этом вопросе обязательно нужно учитывать рекомендации квалифицированных специалистов и ученых. Практика неэффективной траты бюджетных денег должна уйти в прошлое. Цель - не в освоении бюджета, а в получении реального результата. Поэтому вся работа должна тщательно продумываться и затем качественно выполняться. Только в таком случае Атырау в действительности станет зеленым городом», - считает Касым-Жомарт Токаев.

Меценатство способствует прогрессу страны

На встрече с общественностью Атырауской области Президент высказался о пользе меценатства для всего Казахстана.

«В Атырауской области достаточно меценатов, своей деятельностью способствующих прогрессу страны. Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю признательность местным бизнесменам и жителям региона. Весь Казахстан знает о подарке атыраусцев к 20-летию нашей столицы. Соединяющий два берега реки Есиль замечательный мост в форме рыбы осетра стал одной из прекрасных достопримечательностей Астаны. Такой же знаковый подарок жители Атырауской области сделали Туркестану, построив там центр «Ұлы дала елі». Государство и весь наш народ высоко ценит это», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Фото: t.me/bort_01

Он отметил, что, безусловно, и другие регионы вносят свой вклад в общее дело. Благодаря взаимной поддержке и солидарности наша государственность будет только укрепляться.

«Вместе с тем, в будущем от регионов никто не будет требовать возведения каких-либо объектов в других, пусть даже новых областях. Каждый регион при поддержке Правительства, с участием инвесторов должен самостоятельно решать стоящие перед ним задачи», - подытожил Глава государства.

В ходе рабочей поездки в Атыраускую область Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой Центра Абая. Глава государства осмотрел передвижную выставку, где в качестве экспонатов были представлены национальные музыкальные инструменты, принадлежавшие выдающимся казахским деятелям. Затем в шахматном клубе Президент побеседовал с группой молодых гроссмейстеров, среди которых была и Зарина Нургалиева, которая в этом году добилась победы на чемпионате мира среди игроков до 14 лет в Румынии.

Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Атырауской области сегодня дал старт работе интегрированного газохимического комплекса ТОО Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.

Фото: akorda.kz

На строительстве комплекса было задействовано 4300 человек. После запуска предприятия постоянными рабочими местами будет обеспечен 631 человек. Это предприятие, специализирующееся на переработке сырья с Тенгизского месторождения, рассчитано на производство 500 тысяч тонн полипропилена в год, что составит 1% от его мирового производства.

Фото: akorda.kz