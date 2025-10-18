Модель энергетического рынка в Казахстане требует реформ — эксперт

В программе обсуждалась одна из самых актуальных тем для страны — энергетическая безопасность Казахстана, повышение тарифов и устойчивость энергетической системы.

По словам Сергея Агафонова, модель энергетического рынка в Казахстане требует реформ, и хотя в последние два года тарифы действительно росли, реформирование отрасли все же не было проведено в достаточном объеме. Модернизация происходит медленно, и на данный момент износ оборудования в среднем составляет 56%.

Агафонов также поднял важный вопрос системы тарифообразования в энергетике, которая, по его словам, не стимулирует оптимизацию. В Казахстане действуют около 133 сетевых компаний, в то время как, по мнению эксперта, должно быть только 21. Это сокращение позволило бы снизить расходы на содержание таких компаний, а значит, снизить тарифы для пользователей.

Говоря о возобновляемых источниках энергии, эксперт подчеркнул, что для эффективного использования ВИЭ важно, чтобы они не стали «монополиями», а конкурировали с другими источниками энергии.

Глава Казахстанской ассоциации энергоснабжающих организаций отметил, что системы тарифообразования, модернизация инфраструктуры и развитие ВИЭ — все эти элементы должны быть сбалансированы, чтобы обеспечить устойчивое и доступное энергоснабжение для граждан страны.

Напомним, что в Казахстане приостанавливается повышение коммунальных тарифов для всех групп потребителей до конца 1 квартала 2026 года.