    21:38, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    Модель энергетического рынка в Казахстане требует реформ — эксперт

    О том, как решение «заморозить» тарифы до конца года скажется на энергетике и потребителях, в эфире программы «В контексте» радио Jibek Joly рассказал председатель Казахстанской ассоциации энергоснабжающих организаций Сергей Агафонов, передает агентство Kazinform.

    Сергей Агафонов
    Фото: из личного архива

    В программе обсуждалась одна из самых актуальных тем для страны — энергетическая безопасность Казахстана, повышение тарифов и устойчивость энергетической системы. 

    По словам Сергея Агафонова, модель энергетического рынка в Казахстане требует реформ, и хотя в последние два года тарифы действительно росли, реформирование отрасли все же не было проведено в достаточном объеме. Модернизация происходит медленно, и на данный момент износ оборудования в среднем составляет 56%.

    Агафонов также поднял важный вопрос системы тарифообразования в энергетике, которая, по его словам, не стимулирует оптимизацию. В Казахстане действуют около 133 сетевых компаний, в то время как, по мнению эксперта, должно быть только 21. Это сокращение позволило бы снизить расходы на содержание таких компаний, а значит, снизить тарифы для пользователей. 

    Говоря о возобновляемых источниках энергии, эксперт подчеркнул, что для эффективного использования ВИЭ важно, чтобы они не стали «монополиями», а конкурировали с другими источниками энергии. 

    Глава Казахстанской ассоциации энергоснабжающих организаций отметил, что системы тарифообразования, модернизация инфраструктуры и развитие ВИЭ — все эти элементы должны быть сбалансированы, чтобы обеспечить устойчивое и доступное энергоснабжение для граждан страны.

    Напомним, что в Казахстане приостанавливается повышение коммунальных тарифов для всех групп потребителей до конца 1 квартала 2026 года.

