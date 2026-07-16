Мобильную станцию по переработке пластика запустят в Усть-Каменогорске

В Восточно-Казахстанской области обновили региональный план реализации концепции «Таза Қазақстан» до 2029 года. Одним из ключевых проектов станет запуск в Усть-Каменогорске эко-трака — передвижной станции по переработке пластика, передает корреспондент агентства Kazinform.

Мобильный комплекс планируют оснастить шредером, экструдером и другим оборудованием, которое позволит перерабатывать пластиковые отходы непосредственно на месте.

— Эко-трак станет одним из практических проектов, направленных на развитие системы переработки отходов и формирование экологической культуры населения, — говорится в региональном плане, представленном на сессии областного маслихата.

Кроме того, в регионе планируют расширить инфраструктуру обращения с отходами. В районах Алтай и Шемонаиха планируется реализовать два проекта по сортировке и переработке твердых бытовых отходов.

Согласно документу, к 2029 году долю переработки коммунальных отходов в ВКО намерены увеличить с 28% до 33%, а уровень удовлетворенности жителей экологическим качеством жизни — с 49% до 55,2%.

Также предусмотрены меры по усилению экологического контроля. До конца 2027 года в области планируют установить 500 камер для фиксации экологических нарушений, а в Усть-Каменогорске — дополнительный автоматизированный пост мониторинга атмосферного воздуха.

Отдельное внимание в плане уделено экологическому просвещению. Первую «зеленую школу» планируют открыть в 2026 году в селе Урыль Катон-Карагайского района. Для эковолонтеров также предусмотрены меры поддержки, включая бесплатный проезд в общественном транспорте и содействие в организации экологических мероприятий.

Ранее сообщалось, что инвестиционная платформа Казахстана для «зеленых» проектов будет запущена в ноябре 2026 года.