Инвестиционная платформа Казахстана для «зеленых» проектов будет запущена в ноябре 2026 года

Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ержан Ашикбаев провел встречу с делегацией Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) во главе с директором департамента климатической стратегии и реализации — руководителем направления устойчивой инфраструктуры Фелисити Спорс, передает Kazinform со ссылкой на МИД РК.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между РК и ЕБРР, а также реализацию совместных инициатив в области устойчивого развития, «зеленого» финансирования, энергетического перехода, развития транспортной и муниципальной инфраструктуры, цифровизации и поддержки частного сектора.

Особое внимание было уделено созданию Национальной инвестиционной платформы РК по справедливому энергетическому переходу — QaJET, инициатива о создании которой была выдвинута Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2023 г. Стороны рассмотрели дальнейшие шаги по развитию Платформы, реализуемой при поддержке ЕБРР совместно с Министерством энергетики и Министерством экологии и природных ресурсов РК, включая ее подготовку к официальному запуску на COP31 в ноябре текущего года в Анталье и привлечение международного климатического и инвестиционного финансирования.

Е.Ашикбаев подчеркнул, что Казахстан придает большое значение стратегическому партнерству с ЕБРР и высоко оценивает вклад Банка в реализацию экономических реформ, проводимых под руководством Президента Казахстана, а также в продвижение национальной климатической повестки.

Первый заместитель Министра подтвердил готовность Министерства иностранных дел РК оказывать всестороннее дипломатическое содействие продвижению Платформы QaJET, включая развитие взаимодействия с международными финансовыми институтами, государствами-партнерами, климатическими фондами и другими заинтересованными сторонами.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и продолжении тесного взаимодействия по реализации совместных проектов, направленных на обеспечение устойчивого экономического роста и достижение климатических целей РК.

Казахстан ранее подтвердил цель достижения углеродной нейтральности к 2060 году, а также утвердил обновленный определяемый на национальном уровне вклад (ОНУВ 3.0). Документ предусматривает сокращение выбросов парниковых газов на 17% к 2035 году по сравнению с уровнем 1990 года.