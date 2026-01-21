Мобильные точки продаж мяса появятся в Кыргызстане
В Кыргызстане планируется запуск фудтраков с продажей мяса по социальным ценам, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
По данным Минводсельхозпрома КР, цель проекта — обеспечить население качественной и доступной мясной продукцией, особенно в отдаленных регионах.
Запуск современных мобильных торговых точек продаж мяса повысит доступность продовольствия, позволит доставлять продукцию напрямую от производителя к потребителю.
Напомним, в 2025 году Кыргызстан ввел госрегулирование цен на мясо. Целью данного решения является недопущение роста цен на мясо, контроль перемещения скота через границу и введение количественных ограничений на его экспорт.
Ранее сообщалось о росте потребительских цен и тарифов в стране по итогам 10 месяцев прошлого года.