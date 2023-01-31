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Многоуровневый паркинг и пешеходный мост могут появиться близ Дома министерств в Астане

31 Января 2023, 16:35
Многоуровневый паркинг и пешеходный мост могут появиться близ Дома министерств в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы поднял вопрос строительства домов без паркингов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Уже стало небезопасно отпускать детей на улицу – дворы заставлены машинами. Пришло время прекратить строить дома без паркингов. Поручаю Правительству принять конкретные меры», - сказал Президент.

Также, как отметил Глава государства, в районе Дома министерств не хватает парковочных мест.

«Люди вынуждены парковать автомобили где придется, в том числе во дворах жилых домов. Это несомненно создает дискомфорт для жителей близлежащих жилых комплексов. При этом между Генеральной прокуратурой и зданием «Жусан банка» имеется свободный земельный участок. Альтернативный вариант – территория за зданием Верховного суда. Поручаю Правительству совместно с акиматом города рассмотреть возможность строительства многоуровневого крытого автомобильного паркинга и пешеходного моста на одном из этих участков», - сказал Касым-Жомарт Токаев.


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