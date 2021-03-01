Многонациональный коллектив врачей Алматы поздравил казахстанцев с Днем благодарности

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Многонациональный коллектив городской клинической больницы №7 Алматы придает особое значение празднику - Дню благодарности. Сотрудники медучреждения выразили благодарность казахскому народу и рассказали пресс-службе ГКБ №7, как они оказались в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный врач ГКБ №7 Алматы Манас Рамазанов, поздравляя казахстанцев с праздником, добавил, что благодаря единству нашего многонационального народа, взаимообогащению традиций и жизненных устоев разных этносов, казахстанцам удалось построить сильное независимое государство.

«Межнациональное согласие и единство – это огромное и очень важное достижение для страны, которые являются залогом ее процветания и развития, благополучного будущего», - считает руководитель клиники.

Главная медсестра больницы Ольга Золкина - по национальности русская. Она проживает в Казахстане с 19-ти лет, и казахстанская земля стала для нее родной и бесконечно любимой. На обращение своих коллег она откликается с такими теплыми и родными для казахстанцев словами: «Ау, жаным!».

Со своим будущим супругом, нашим земляком, 19-летняя Ольга познакомилась в окружном военном госпитале, где она работала медицинской сестрой. Благодаря любви к молодому парню, Ольга приняла его предложение выйти замуж и уехать в незнакомый и тогда еще чужой город, хотя страна была тогда единая – СССР.

«Сейчас, когда я езжу в Россию к родственникам, тянет очень сильно домой, в Алматы. Мой настоящий дом здесь, мои дети, внуки родились в Казахстане. Жена моего старшего сына – казашка по национальности, а мои близкие подруги – казашки, с которыми мы идем по жизни много лет, и нас связывает духовное родство. Сейчас тружусь в многонациональном дружном коллективе. Для нас, простых казахстанцев самое важное – это мир и покой в нашем общем родном доме», - говорит Ольга Золкина.

Заведующий нейрохирургическим отделением ГКБ Ильдар Курмаев гордится, что живет в атмосфере межнациональной дружбы и взаимопонимания.

«Светлые чувства благодарности к казахской земле переполняют в этот день. Как казахстанец, я горжусь тем, что живу в атмосфере межнациональной дружбы и взаимопонимания. Единство народа, всех наций – залог процветания нашей страны! Свободное и равноправное общение на казахском и русском языках – особое достижение Казахстана. Я – татарин, моя супруга – казашка, невестка – русская, и все мы являемся частью казахстанского народа с равными правами и возможностями», - говорит он.

Руководитель клинико-диагностической лаборатории ГКБ №7 Валентина Сон заметила, что 1 марта - это один из самых добрых праздников.

«Это праздник дружбы, понимания и согласия, которые так необходимы для мирной жизни в многонациональной стране. Я по национальности кореянка. В моем понимании Родина не только то государство, где ты родился. Родина – это страна, которая тебя взрастила, помогла получить образование, дала путевку в жизнь. Сегодня в этот праздничный день хочу низко поклониться казахстанской земле. Поздравляю всех казахстанцев с этим большим праздником – праздником мира, счастья и добра!», - высказалась она.

За период ее руководства клинико-диагностическая лаборатория ГКБ №7, с преимущественно ручными методами исследования, превратилась в хорошо оборудованную, современную лабораторию с большим количеством новых технологий исследования пациентов. Валентина Николаевна делится своими знаниями и является наставником молодых специалистов.

«В 1937 году семьи моих родителей, как и все корейское население, были выселены из приграничных районов Дальнего Востока на новое место жительства, в Казахстан. Мама очень рано, в 13 лет потеряла своих родителей. Ей приходилось заботиться о своих оставшихся братьях и сестрах. Три моих старшие сестры родились в Казахстане, в 1955 году родители вернулись в Приморский край, где родилась я и мой младший братишка. В 1969 году мы похоронили отца, и в 1971 г. мама, взяв троих младших детей, переехала в Алма-Ату, где проживали ее брат и две сестры. Благодаря мудрой политике нашего государства, казахстанцы, представляющие разные нации и народности, живут в мире и согласии. И это дорогого стоит», - подчеркнула Валентина Сон.

Слова благодарности родной казахстанской земле выразил врач - травматолог, заведующий отделением политравмы ГКБ №7 Рамазан Аскеров. Он гражданин Республики Казахстан. По национальности – талыш (талыши – коренные жители юга Азербайджана).

«Мои предки были репрессированы в 40-х годах и переселены на территорию КазССР в Жамбылскую область. Там, в городе Чу, родились мои родители и я. Медицинское образование получил в России, но сразу же после окончания вуза вернулся на Родину, в любимый Казахстан. Трудоустроился в городе Алматы. И очень горд тем, что смог сделать успешную карьеру: от рядового врача-травматолога до заведующего отделением в нескольких крупных клиниках мегаполиса. Благодарю Всевышнего, судьбу, за то, что родился в Казахстане, в стране, которая дает мне возможность проявить себя, состояться как профессионалу. В большую семью Казахстана входят казахи, узбеки, русские, украинцы, немцы, корейцы, уйгуры, киргизы, китайцы, евреи, армяне, грузины и многие-многие другие. Каждый из этих народов уникален, но вместе на территории Казахстана мы – один дружный народ», - говорит Рамазан Аскеров.

Многонациональный состав крупнейшей по республике клиники с более чем полуторатысячным коллективом составляют казахи, азербайджанцы, дунгане, иранцы, каракалпаки, киргизы, корейцы, курды,талыши, немцы, русские, татары, турки, узбеки, уйгуры, украинцы, чеченцы.