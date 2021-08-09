Многолетнюю проблему с подачей воды в канале решают махтааральцы

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Несколько лет существует проблема с подачей проточной воды в канал К-19. В сельском округе Достык Мактааральского района канал, построенный более полувека назад, распределяет 4 м3 проточной воды в секунду на площади более 4 тысяч гектаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Протяженность канала, который получает источник воды через магистральный канал Достык, составляет около 12 километров. Водоем перекрыт монолитным железобетоном. Собственник-РГП «Казводхоз». Из-за высокого расположения канала объем воды, необходимый для орошения посевных площадей, недостаточный.

По словам специалистов, так как магистральный канал Достык расположен выше канала, то во время посевной кампании необходимо было поднять уровень канала Достык для подачи воды. Выявлена неисправность ранее установленных дизельных водяных насосов, признано необходимым установить электрический водяной насос и обеспечить электроэнергией. Для решения проблемы необходимо было установить на канал электрический водяной насос в количестве 4 штук.

Для этого выделен земельный участок площадью 1,6 гектара. Устанавливаются две одинаковые электроустановки мощностью 0,5 м3/сек. Прокладываются также трубы для подачи проточной воды в канал К-19.