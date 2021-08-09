+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 14 °С
Алматы: 21 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Многолетнюю проблему с подачей воды в канале решают махтааральцы

9 Августа 2021 06:30
Поделиться:
Многолетнюю проблему с подачей воды в канале решают махтааральцы

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Несколько лет существует проблема с подачей проточной воды в канал К-19. В сельском округе Достык Мактааральского района канал, построенный более полувека назад, распределяет 4 м3 проточной воды в секунду на площади более 4 тысяч гектаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Новости по теме
Ситуация с кормами находится под контролем – Минсельхоз
Пожар в Арыси: заместитель акима области призвал жителей микрорайона Наурыз эвакуироваться Будут ли обеспечены кормами сельчане в СКО На 78 % выполнили заготовку кормов в Нуринском районе Карагандинской области

Протяженность канала, который получает источник воды через магистральный канал Достык, составляет около 12 километров. Водоем перекрыт монолитным железобетоном. Собственник-РГП «Казводхоз». Из-за высокого расположения канала объем воды, необходимый для орошения посевных площадей, недостаточный.

По словам специалистов, так как магистральный канал Достык расположен выше канала, то во время посевной кампании необходимо было поднять уровень канала Достык для подачи воды. Выявлена неисправность ранее установленных дизельных водяных насосов, признано необходимым установить электрический водяной насос и обеспечить электроэнергией. Для решения проблемы необходимо было установить на канал электрический водяной насос в количестве 4 штук.

Для этого выделен земельный участок площадью 1,6 гектара. Устанавливаются две одинаковые электроустановки мощностью 0,5 м3/сек. Прокладываются также трубы для подачи проточной воды в канал К-19.


Подписывайтесь на наш канал:

#Туркестанская область   #Сельское хозяйство  
Поделиться:
Новости по теме
Ситуация с кормами находится под контролем – Минсельхоз
Пожар в Арыси: заместитель акима области призвал жителей микрорайона Наурыз эвакуироваться
Будут ли обеспечены кормами сельчане в СКО
На 78 % выполнили заготовку кормов в Нуринском районе Карагандинской области
Популярное
1 Кадровые назначения в Казахстане за неделю
2 Два тоя за вечер выявили в Нур-Султане
3 Устроившего той на 500 человек чиновника могут уволить в Караганде
4 «Красная зона» не уменьшается в Казахстане
5 122 человека скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в РК
6 Еще 5803 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
Читайте также
Что известно о пожаре на станции Арысь
Возгорание контейнеров в Арыси не повлияло на движение других поездов
Кадровые назначения в Казахстане за неделю
Два тоя за вечер выявили в Нур-Султане
Устроившего той на 500 человек чиновника могут уволить в Караганде
«Красная зона» не уменьшается в Казахстане
122 человека скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в РК
Еще 5803 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив