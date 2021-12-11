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вчера 23:00
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вчера 22:10
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Многоэтажный жилой комплекс горит в Алматы: более 120 человек эвакуированы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы горят квартиры в жилом комплексе «Алтын Булак-2». Эвакуировано более 120 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы сообщили, что 11 декабря в 23:58 силы и средства выехали по повышенному рангу вызова в Алмалинский район, по улице Брусиловского, 167. По прибытии пожарных подразделений в 00:08 обнаружено загорание в двух блоках на 6-7 этаже, а также на 17-18 этаже ЖК «Алтын Булак-2».
«На месте создан оперативный штаб, развернуты боевые участки с восточной и западной стороны. Звеньями газодымозащитной службы в настоящее время эвакуировано более 120 человек, спасено 20 человек, введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на гидранты. Для снижения концентрации дыма на лестничных клетках задействованы пожарные автомобили дымоудаления», - сообщили в ДЧС Алматы.
На месте загорания задействовано более 70 сотрудников, 18 единиц техники. Производится эвакуация. Несмотря на препятствия пожарной технике из-за заставленных частных машин, развернуты пожарные автолестницы.
Количество эвакуированных и спасенных меняется.
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