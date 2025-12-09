Многоэтажные дома в Кызылорде будут обеспечены горячей водой — Нурлыбек Налибаев

— Прежняя теплоэлектроцентраль была построена в 1964 году. Из 9 котельных в ней работают только 2. Из 6 турбогенераторов работает только 1, то есть станция полностью изношена. В 2022 году благодаря соглашению, подписанному во время поездки Главы государства в Турцию, в Кызылорду пришла компания «Aksa Energy». В середине 2023 года началось строительство. В августе 2026 года строительство теплоэлектроцентрали должно завершиться. «Aksa Energy» завершает этот проект досрочно, — сказал Нурлыбек Налибаев.

Аким напомнил, что стоимость этого проекта составляет 215 миллиардов тенге, мощность ТЭЦ будет достигать 240 мегаватт.

— Проект близится к завершению. Если раньше наша область была зависима по электроэнергии, теперь будет возможность продавать энергию в другие регионы. ТЭЦ полностью обеспечит город теплом, — сказал глава региона.

Нурлыбек Налибаев также сообщил, что до конца года многоэтажные дома в Кызылорде будут полностью централизованно обеспечены горячей водой.

Напомним, в соответствии с межправительственным соглашением, заключенным в рамках рабочего визита Президента в Катар, достигнута договоренность о строительстве паро-газовой установки мощностью 1 100 МВт, стоимостью 892 миллиарда тенге, с целью недопущения дефицита электроэнергии в южных регионах. Мегапроект будет полностью запущен в 2028 году.

— «Самрук-Энерго» и катарский холдинг подписали соглашение для реализации проекта. На территори Сырдарьинского района мы выделили 250 гектаров земли. Строительство начнется в следующем году, в конце 2028 года должны сдать в эксплуатацию. В рамках этого проекта значительно вырастет объем поступающих налогов, — сказал Н.Налибаев.

Ранее сообщалось, что 30 октября Глава государства посетил строящуюся в Кызылорде новую ТЭЦ.