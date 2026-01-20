Многоэтажные дома, пострадавшие от урагана, восстановят в Атырау

Об этом сообщил главный специалист сектора отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Атырау Ербол Айткалиев.

По его словам, в ближайшее время запланировано проведение открытого конкурса для восстановления порядка 10 многоквартирных жилых домов, расположенных в микрорайонах Алмагуль, Балыкшы и Нурсая. В настоящее время ведется разработка проектной документации.

— В текущем году за счет средств местного бюджета планируется проведение капитального ремонта фасадов и крыш многоквартирных жилых домов № 11, 13, 14А и 16А, расположенных на улице Абая. Работы будут направлены на сохранение их единого архитектурного облика. На сегодняшний день по итогам объявленного открытого электронного конкурса осуществляется определение подрядной организации, которая будет отвечать за выполнение строительных работ, — сообщил Ербол Айткалиев.

Для проведения ремонта крыш и замены фасадов указанных домов из местного бюджета предусмотрено выделение около 400 млн тенге.

Кроме того, в рамках данной программы для проведения капитального ремонта фасадов и крыш еще 12 многоквартирных жилых домов была подготовлена проектно-сметная документация. В настоящее время ожидается получение заключения государственной экспертизы. В случае получения положительного заключения планируется начало соответствующих строительных работ.

Ранее сообщалось, что сильный ветер в Атырау сносит крыши и обрывает линии электропередачи.