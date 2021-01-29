Многодетные женщины будут бесплатно ездить в автобусах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы расширили категории лиц, имеющих право бесплатного проезда в общественном транспорте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инициатива о расширении перечня категорий лиц, кому предоставляется льготный проезд на городском общественном транспорте, была предложена акиматом Алматы в ходе внеочередной II сессии маслихата VII созыва. Депутаты отметили, что это верное решение и единогласно поддержали.

Льготный проезд на городском общественном транспорте (кроме такси), помимо имеющихся 9 категорий, также будет предоставлен дополнительно горожанам, относящимся к следующим трем категориям:

- ветеранам боевых действий на территории других государств;

- многодетным матерям, награжденным подвеской «Алтын алқа» и «Күміс алқа»;

- лицам, сопровождающим детей-инвалидов до восемнадцати лет.

На сегодня в Алматы количество лиц, сопровождающих детей-инвалидов до 18 лет — 1161 человек (50% льгота) и многодетных матерей, награжденных подвеской «Алтын алқа» и «Күміс алқа» — 4663 человека (бесплатный проезд).