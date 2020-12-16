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Многодетные семьи получили жилье  в Сайрамском районе Туркестанской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
16 Декабря 2020, 20:51
Многодетные семьи получили жилье  в Сайрамском районе Туркестанской области

АКСУКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В честь Дня Независимости РК акиматом Сайрамского района Туркестанской области 10 семьям, состоящим в первую очередь в качестве нуждающихся, были вручены ключи от жилья. Новоселы получили сертификаты на жилье от акима района Уласбека Садибекова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В рамках государственной программы «Нұрлы жер» для обеспечения жильем многодетных семей Сайрамского района за счет республиканского бюджета было выделено 252 млн тенге. На эти средства планируется приобрести 30 квартир.

В настоящее время приобретено 26 жилых помещений, соответствующих санитарно - эпидемиологическим и техническим требованиям. Еще 4 дома устанавливаются на соответствие данному требованию.

Согласно плану, 30 домов будут предоставлены многодетным семьям, зарегистрированным в качестве нуждающихся в жилье из государственного жилищного фонда района.

Отметим, на сегодняшний день на территории района в качестве нуждающихся в жилье из государственного жилищного фонда зарегистрировано 370 многодетных семей.

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