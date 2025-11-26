РУ
    21:49, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Многодетную мать с долгами свыше шести миллионов тенге признали банкротом в Шымкенте

    Суд удовлетворил заявление, расходы на процедуру банкротства взял на себя республиканский бюджет, передает корреспондент агентства Kazinform.

    зарплаты
    Фото: прокуратура СКО

    В межрайонном суде по гражданским делам рассмотрено заявление женщины, воспитывающей четырех несовершеннолетних детей, о признании ее банкротом.

    Суд установил, что совокупная задолженность заявительницы перед кредиторами превышает 6 миллионов тенге. Дохода у нее нет, женщина арендует жилье, не владеет имуществом и воспитывает детей без поддержки бывшего супруга.

    — Тяжелая финансовая ситуация возникла из-за необходимости обеспечивать семью, брать кредиты для улучшения жилищных условий, лечения и реабилитации детей. Попытки трудоустроиться оказались безуспешными — уход за детьми и отказ работодателей сделали это практически невозможным, — отметила председательствующая по делу судья Айсара Нурманбетова.

    В суде отметили, что задолженность заявителя превышает 1600-кратный размер месячного расчетного показателя, при этом обязательства не погашались более года. Проведенные ранее меры по взысканию результата не дали.

    — Более того, у заявителя нет имущества и других источников дохода. Ранее в отношении заявителя процедура банкротства не применялась. Финансовый управляющий подтвердил неплатежеспособность заявителя, — добавила судья.

    По итогам рассмотрения суд удовлетворил заявление и применил в отношении заявительницы процедуру судебного банкротства.

    Вознаграждение финансового управляющего будет выплачено из республиканского бюджета, поскольку женщина относится к категории социально уязвимых граждан.

    Решение вступило в законную силу.

    Отметим, за процедурой банкротства уже обратились более 270 тысяч казахстанцев.

    Средний возраст банкротов составляет 44 года. Мужчины подают заявления чаще — 52% обращений. Самым возрастным банкротом стала жительница Шымкента 1943 года рождения с долгом 370 тысяч тенге. Рекордный размер задолженности — 2,1 млрд тенге, ее накопил житель Астаны.

    С 13 октября в Казахстане вступили в силу новые правила внесудебного банкротства: расширен перечень обязательств, обновлена форма заявления и определены основания для прекращения процедуры.

    Эксперт прокомментировал, как новые поправки в банковской сфере отразятся на населении.

    Татьяна Корякина
