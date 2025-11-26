Многодетную мать с долгами свыше шести миллионов тенге признали банкротом в Шымкенте

В межрайонном суде по гражданским делам рассмотрено заявление женщины, воспитывающей четырех несовершеннолетних детей, о признании ее банкротом.

Суд установил, что совокупная задолженность заявительницы перед кредиторами превышает 6 миллионов тенге. Дохода у нее нет, женщина арендует жилье, не владеет имуществом и воспитывает детей без поддержки бывшего супруга.

— Тяжелая финансовая ситуация возникла из-за необходимости обеспечивать семью, брать кредиты для улучшения жилищных условий, лечения и реабилитации детей. Попытки трудоустроиться оказались безуспешными — уход за детьми и отказ работодателей сделали это практически невозможным, — отметила председательствующая по делу судья Айсара Нурманбетова.

В суде отметили, что задолженность заявителя превышает 1600-кратный размер месячного расчетного показателя, при этом обязательства не погашались более года. Проведенные ранее меры по взысканию результата не дали.

— Более того, у заявителя нет имущества и других источников дохода. Ранее в отношении заявителя процедура банкротства не применялась. Финансовый управляющий подтвердил неплатежеспособность заявителя, — добавила судья.

По итогам рассмотрения суд удовлетворил заявление и применил в отношении заявительницы процедуру судебного банкротства.

Вознаграждение финансового управляющего будет выплачено из республиканского бюджета, поскольку женщина относится к категории социально уязвимых граждан.

Решение вступило в законную силу.

Отметим, за процедурой банкротства уже обратились более 270 тысяч казахстанцев.

Средний возраст банкротов составляет 44 года. Мужчины подают заявления чаще — 52% обращений. Самым возрастным банкротом стала жительница Шымкента 1943 года рождения с долгом 370 тысяч тенге. Рекордный размер задолженности — 2,1 млрд тенге, ее накопил житель Астаны.

С 13 октября в Казахстане вступили в силу новые правила внесудебного банкротства: расширен перечень обязательств, обновлена форма заявления и определены основания для прекращения процедуры.

