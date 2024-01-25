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    20:57, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Многодетная жительница Сарыагаша родила тройню

    Сарыагаш
    Фото: департамент здравоохранения Туркестанской области

    В селе Сарыагаш Туркестанской области многодетная мама Гульмира Даурбаева родила тройню - все девочки. Роды прошли с помощью кесарева сечения. Сейчас состояние недоношенных детей стабильное, передает агентство Kazinform.

    Девочек назвали Амина, Сабина и Медина

    Вес новорожденных 2 килограмма, 2 килограмма 300 граммов и 1 килограмм 900 граммов.

    - Когда я узнала, что будет тройня, сильно волновалась. У меня 5 детей, и я не планировала еще рожать. Когда неожиданно попала на врачебный осмотр и услышала, что будет тройня, почувствовала себя по-особенному, – сказала мама тройни.

    Теперь женщина из Сарыагаша стала матерью 8 детей. Дети, родившиеся раньше срока, находятся под наблюдением специалистов отделения реанимации новорожденных.

    В 2023 году в областном центре перинатации №1 родились 158 двоен и 2 тройни.

    Напомним, это третья тройня в Казахстиане с начала года. В Шымкенте родилась первая тройня в новом году. Также тройню после двойни родила астанчанка.

     

    Теги:
    Туркестанская область Демография Регионы Казахстана Дети Регионы Общество
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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