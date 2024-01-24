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    04:21, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Тройню после двойни родила астанчанка

    роддом
    Фото: акимат Астаны

    Первая в новом году тройня родилась в Астане в акушерском блоке Городской многопрофильной больницы № 2 Астаны, передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт столичного акимата.

    Счастливая мама малышей Ажар Кабитова вместе с мужем уже воспитывают дочь 2020 года рождения и двойню 2022 года рождения.

    Девушка родила на 34 неделе беременности, все малыши — мальчики. Дети родились с весом 3 000 грамм, 2 300 грамм и 2 500 грамм.

    Отметим, что новорожденные около недели находятся в Городской многопрофильной больнице № 2. По словам врачей, с детьми все в порядке, набирают в весе, находятся под присмотром. 24 января их вместе с мамой выписывают.

    На своей странице в Instagram Ажар поблагодарила врачей и медперсонал за то, что помогли ее малышам появиться на свет.

    — Хочу поблагодарить медицинский персонал и врачей Акушерского блока Городской многопрофильной больницы № 2 г. Астана в особенности Ардану Айдарбековну и Венеру Усаиновну. Ваша забота, тепло и профессионализм создали атмосферу уверенности и безопасности в этот важный момент моей жизни. Спасибо за вашу работу и вклад в начало новой жизни, — написала девушка.

    Теги:
    Здравоохранение Дети Астана Общество
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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