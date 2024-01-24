Тройню после двойни родила астанчанка

Первая в новом году тройня родилась в Астане в акушерском блоке Городской многопрофильной больницы № 2 Астаны, передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт столичного акимата.

Счастливая мама малышей Ажар Кабитова вместе с мужем уже воспитывают дочь 2020 года рождения и двойню 2022 года рождения.

Девушка родила на 34 неделе беременности, все малыши — мальчики. Дети родились с весом 3 000 грамм, 2 300 грамм и 2 500 грамм.



Отметим, что новорожденные около недели находятся в Городской многопрофильной больнице № 2. По словам врачей, с детьми все в порядке, набирают в весе, находятся под присмотром. 24 января их вместе с мамой выписывают.

На своей странице в Instagram Ажар поблагодарила врачей и медперсонал за то, что помогли ее малышам появиться на свет.