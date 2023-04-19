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Многочисленные реформы продвигаются медленно - Президент Казахстана

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
19 Апреля 2023, 12:46
Многочисленные реформы продвигаются медленно - Президент Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал причины слабой реализации запланированных реформ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня я остановился на пробелах в осуществлении наших реформ. По сути, главным камнем преткновения в получении ощутимых результатов стало низкое качество их реализации. Причины разные. Это отсутствие ответственного отношения к своей работе, низкая активность многих госслужащих и руководителей госорганов. И это особенно проявляется в ходе освоения бюджетных средств», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития страны.

Президент подчеркнул, что свою работу такие чиновники ориентируют не на качество исполнения, а на своевременное снятие поручения с контроля.

«Результат налицо. Многочисленные заявленные реформы продвигаются медленно. Это нужно признать. Поэтому Правительству потребуется воля для искоренения старых методов работы», - добавил Глава государства.


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