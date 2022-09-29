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Многие стройки заморозили - аким Алматы о вырубке яблоневых садов и строительстве в горах

Автор:  
Еламан Турысбеков
29 Сентября 2022, 10:51
Многие стройки заморозили - аким Алматы о вырубке яблоневых садов и строительстве в горах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал ситуацию по незаконному строительству и вырубке яблоневых садов на Каменском плато, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жительница Медеуского района на встрече с акимом попросила помощи у Ерболата Досаева.

«Необходимо вернуть зону Р1 (рекреационная зона) на Каменском плато, которая была переведена незаконно в Ж1 (зона многоэтажной жилой застройки) в 2014 году. За это время застройщик уничтожил большое количество гектаров яблоневых садов, сошли оползни. Сейчас ведется незаконная стройка, вместо индивидуального жилищного строительства строятся многоквартирные жилые дома. На этом участке нет воды, канализации. Просим вашу поддержку», - обратилась она.

Аким города ответил, что дал отдельное поручение по ситуации вырубки яблоневых садов на Каменском плато. Городской прокуратурой совместно с управлением экологии и окружающей среды проведена работа.

«По многим проектам мы заморозили стройку, подали соответствующие исковые требования и заявления в суды, для того чтобы завершить процессы. Вы правильно обратили внимание, что это произошло в 2014 году, когда были присоединены новые территории к городу из Талгарского района Алматинской области. Такая же ситуация есть и в других районах, когда переводили с Р1 в Ж1. Мы приостановили то незаконное строительство, где не имеется никаких разрешений по индивидуальным домам. Обратно просто так перевести целевое назначение не просто. Это бесконечное количество судебных исков. Количество выданных земельных участков за те годы составляет десятки тысяч», - заявил Ерболат Досаев.

Градоначальник также добавил, что будет проведено дополнительное исследование по участкам с повышенным риском схода оползней. Работа находится на особом контроле акима.

Летом этого года жители Медеуского района Алматы также заявили , что на склонах гор идет активное строительство домов, вырубаются яблоневые сады.


Алматы   Экология   Акимат   Строительство   Общество  
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