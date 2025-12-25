РУ
    20:54, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Многие не верили, а я верила в себя — Назым Кызайбай обратилась к хейтерам

    Трехкратная чемпионка мира, бронзовая призерка Олимпиады Назым Кызбайбай вспомнила о том, как ей предрекали поражение на Играх-2024 в Париже в силу возраста и других факторов, передает корреспондент Kazinform.

    Назым Кызайбай
    Фото: Еламан Турысбеков/Kazinform

    32-летняя спортсменка призналась, что бронзовой медали Олимпиады в ее коллекции наград могло бы и не быть, если бы она слушала чужое мнение. В частности, ей указывали на немолодой по спортивным меркам возраст и возросшую конкуренцию по сравнению с тем временем, когда она только начинала путь в спорте.

    — Перед лицензионным турниром многие говорили: «Ты слишком старая». Но никто не знает, как тяжело я работаю ради своей мечты. Ответ всем тем, кто говорит о моем возрасте, что «она не может выиграть лицензию», «даже если выиграет, то проиграет первый бой» — результат. Мне точно не нужно никому ничего доказывать, но многие не верили, а я верила в себя, — написала на своей странице в Instagram Назым Кызайбай, приложив фото с олимпийской медалью.

    Кызайбай призналась, что, глядя на фото с Олимпиады, до сих пор ощущает те эмоции, что сопровождали ее там, в Париже, летом 2024 года.

    — Глядя на эту фотографию, я еще раз поняла, сколько путей и испытаний осталось позади. Эта фотография — не просто о бронзовой медали. Она — доказательство того пути, который не был отдан недоверию, словам и сомнениям. Слово вокруг не имеет значения. Слушай свое сердце.

    Критикуют вас или принижают — не уходите с пути. Я все вижу, я все знаю.

    Просто делаю свое дело. Я никому не желаю плохого. Я желаю только добра тем, кто говорит мне плохие слова, — отметила Назым Кызайбай.

    Добавим, что Кызайбай в свои 32 года продолжает спортивную карьеру и в 2025 году выиграла третье для себя золото чемпионатов мира. 

