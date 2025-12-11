Младшеклассников первой смены перевели на дистанционку в Астане из-за непогоды

— В связи с ухудшением погодных условий 11 декабря 2025 года учащиеся 0-4 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения, — сообщили в столичном управлении образования.

Ранее сообщалось, что на трассах в нескольких регионах страны введены ограничения движения до утра 11 декабря из-за резкого ухудшения погоды.