    21:17, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Младшеклассников первой смены перевели на дистанционку в Астане из-за непогоды

    На удаленное обучение 11 декабря из-за непогоды уйдут учащиеся младших классов, передает агентство Kazinform. 

    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    — В связи с ухудшением погодных условий 11 декабря 2025 года учащиеся 0-4 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения, — сообщили в столичном управлении образования.

    Ранее сообщалось, что на трассах в нескольких регионах страны введены ограничения движения до утра 11 декабря из-за резкого ухудшения погоды.

    Жанара Мухамедиярова
