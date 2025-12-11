РУ
    Трассы в нескольких регионах Казахстана закрыли до утра

    В нескольких регионах страны введены ограничения движения до утра 11 декабря из-за резкого ухудшения погоды, передает агентство Kazinform со ссылкой на НК «КазАвтоЖол».

    закрытие дороги
    Кадр из видео

    Алматинская область

    10 декабря 2025 года в 15:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Байсеит — Кокпек — Чунджа — Коктал» км. 21-104, (уч. с. Нура — с. Чунджа).

    Ориентировочное время открытия дороги — 11 декабря 2025 года в 07:00.

    область Жетысу

    • 10 декабря 2025 года в 16:30 в связи с высоким уровнем скопления автотранспортных средств на ограниченном участке автодороги «Кызылагаш — Жансугуров», в районе поселка Кызылагаш, введено ограничение движения для грузового и общественного вида автотранспорта на участке автодороги «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км. 275-323, (уч. г. Талдыкорган — п.Кызылагаш).
    • 10 декабря 2025 года в 15:30 в связи ухудшением погодных вводится ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км. 413-557, (уч. г. Сарканд — г. Ушарал.).

    Ориентировочное время открытия дороги — 11 декабря 2025 года в 08:00.

    Жамбылская область

    10 декабря 2025 года в 19:00 в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех автотранспорта на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 534-593 (от поселка Айша-Биби до границы Туркестанской области).

    Ориентировочное время открытия дороги — 11 декабря 2025 года в 07:00.

    Туркестанская область

    10 декабря 2025 года в 19:00 в связи ухудшением погодных условий в Жамбылской области вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 593-654 (от границы Жамбылской области до села Машат).

    Ориентировочное время открытия дороги — 11 декабря 2025 года в 07:00.

     

     

    Жанара Мухамедиярова
