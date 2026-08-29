Младенца экстренно доставили санавиацией из Туркестанской области в Шымкент

Авиация Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан выполнила санитарный рейс для экстренной транспортировки новорожденного ребенка из села Мырзакент Туркестанской области в Шымкент, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

Младенцу требовалась срочная медицинская помощь, поэтому было принято решение доставить его в специализированный медицинский центр Шымкента воздушным транспортом.

Экипаж под управлением командира воздушного судна выполнил перевозку ребенка из Мырзакента в Шымкент. Во время транспортировки новорожденного сопровождали медицинские специалисты.

Благодаря действиям экипажа и медиков ребенка своевременно доставили в медицинское учреждение. В настоящее время младенец находится под наблюдением специалистов.

Авиация МЧС регулярно привлекается для санитарных рейсов в случаях, когда пациентам требуется срочная специализированная помощь и необходимо сократить время транспортировки.

Ранее Kazinform сообщал, что авиация МЧС экстренно доставила пациентку из Актогайского района в Павлодар. Во время полета ее сопровождала бригада санитарной авиации, которая контролировала состояние пациентки на всем маршруте.

Также ранее вертолет «Казавиаспас» МЧС транспортировал в Атырау младенца 2025 года рождения из Курмангазинского района.