Вертолет МЧС доставил пациентку из Актогая в Павлодар

Пациентку из Актогайского района экстренно доставили в Павлодар с помощью авиации МЧС Казахстана для оказания неотложной медицинской помощи, передает Kazinform со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

Экипаж вертолета АО «Казавиаспас» МЧС РК совместно с бригадой санитарной авиации выполнил срочный вылет из Актогая в Павлодар для транспортировки пациентки 1989 года рождения, которой требовалась экстренная медицинская помощь.

Как сообщили в МЧС РК, во время полета пациентку сопровождали специалисты санитарной авиации. На всем протяжении маршрута они контролировали ее состояние и оказывали необходимую медицинскую помощь.

В ведомстве отметили, что авиация МЧС обеспечивает оперативную доставку пациентов из труднодоступных населенных пунктов в медицинские учреждения, когда каждая минута имеет решающее значение.

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