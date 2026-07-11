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    Вертолет МЧС доставил пациентку из Актогая в Павлодар

    Пациентку из Актогайского района экстренно доставили в Павлодар с помощью авиации МЧС Казахстана для оказания неотложной медицинской помощи, передает Kazinform со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана. 

    Вертолет МЧС доставил пациентку из Актогая в Павлодар
    Фото: кадр из видео

    Экипаж вертолета АО «Казавиаспас» МЧС РК совместно с бригадой санитарной авиации выполнил срочный вылет из Актогая в Павлодар для транспортировки пациентки 1989 года рождения, которой требовалась экстренная медицинская помощь.

    Как сообщили в МЧС РК, во время полета пациентку сопровождали специалисты санитарной авиации. На всем протяжении маршрута они контролировали ее состояние и оказывали необходимую медицинскую помощь.

    В ведомстве отметили, что авиация МЧС обеспечивает оперативную доставку пациентов из труднодоступных населенных пунктов в медицинские учреждения, когда каждая минута имеет решающее значение.

    Напомним, в горах Алматы спасли трех туристов.

    МЧС Регионы Казахстана Павлодар Вертолет Скорая помощь
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор