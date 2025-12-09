Мы выполняем данные жителям обещания — аким Кызылординской области

— Мы всемерно боремся с коррупцией. Особенно активно борьба ведется в социальной сфере. За последние три года в этой сфере мы сэкономили около 100 миллиардов тенге. В том числе, по направлениям образования, культуры и спорта, — сказал Н. Налибаев.

Сэкономленные деньги направлены на развитие социальной инфраструктуры, поддержку малообеспеченных семей, а также на другие приоритетные задачи.

— По сэкономленным 100 миллиардам тенге в Кызылординской области прошел республиканский семинар-совещание на тему «Эффективное использование бюджетных средств, выделенных на социальную сферу». На семинар в наш регион по поручению Главы Правительства прибыли министры, вице-министры, а также заместители акимов всех областей. В мероприятии приняли участие более 300 человек. В ходе семинара мы обменялись опытом по экономии денег, — сказал аким.

Наряду с этим, спикер сообщил, что в регионе ответственные строительные компании заново построили сданные несколько лет назад некачественные социальные объекты.

— Могу сказать, что мы выполняем обещания, данные ранее жителям региона. В частности, планы будут выполняться в установленные сроки, — отметил Н.Налибаев.

В конце октября текущего года, во время рабочей поездки, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет акима Кызылординской области.