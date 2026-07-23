Миссия БДИПЧ ОБСЕ направила в Казахстан 22 долгосрочных наблюдателя на выборы в Курултай

Вопросы международного наблюдения за выборами в Курултай, которые пройдут 23 августа, обсудили в Министерстве культуры и информации Казахстана с представителями БДИПЧ ОБСЕ, передает корреспондент Kazinform.

В Министерстве культуры и информации РК состоялась встреча вице-министра Евгения Кочетова с главой Миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Винсентом Пикетом.

Стороны обсудили работу по наблюдению за предвыборной кампанией и выборами в однопалатный парламент — Курултай, которые состоятся 23 августа и станут первыми после принятия новой Конституции. Особое внимание было уделено вопросам открытости, прозрачности и информационного сопровождения избирательного процесса.

Вице-министр отметил, что новая Конституция Казахстана усиливает последовательный курс страны на развитие демократии, гражданского общества, защиту прав, свобод и законных интересов граждан. Он также отметил важность конструктивного взаимодействия с международными наблюдательными миссиями, в том числе с БДИПЧ/ОБСЕ.

В свою очередь глава миссии Винсент Пикет сообщил, что для наблюдения за избирательным процессом в Казахстан направлены 22 долгосрочных наблюдателя.

По информации БДИПЧ ОБСЕ, первый промежуточный отчет запланирован на 7 августа — по итогам наблюдения за ходом предвыборной кампании. Итоговое заключение будет подготовлено после проведения выборов.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем конструктивном взаимодействии в период подготовки и проведения выборов в Курултай.

Ранее сообщалось, что миссия БДИПЧ ОБСЕ приступила к наблюдению за подготовкой к выборам депутатов Курултая.