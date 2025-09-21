Мировой рекорд: в Алматинской области прошел самый большой караван верблюдов

По данным акимата региона, мероприятие организовано частным предприятием с целью возрождения национального духа, популяризации кочевой культуры, а также развития туризма и предпринимательства. Главная цель — установить мировой рекорд.

В караване участвовало 1000 верблюдов, которые прошли по специально подготовленному маршруту протяженностью 1 километр. Предыдущий мировой рекорд был зафиксирован в Китае в 2022 году, когда в нем участвовало всего 365 верблюдов.

Фото: акимат Алматинской области

Для безопасности зрителей и участников были задействованы силы полиции, пожарные расчеты, медики и ветеринарные службы. Территорию оборудовали турникетами, а доступ зрителей к каравану ограничили.

На событии присутствовал представитель Книги рекордов Гиннесса Ричард Стэннинг, специально прибывший из Великобритании. В своем выступлении он подчеркнул, что впервые стал свидетелем каравана верблюдов столь внушительного масштаба. По его словам, Казахстан официально получит звание «Самый большой караван верблюдов в мире», и после завершения всех процедур запись будет внесена в Книгу рекордов Гиннесса.

Фото: акимат Алматинской области

Отметим, что ранее, 22 марта, в день празднования Наурыз мейрамы, в Актау состоялось другое масштабное событие: 5 тысяч человек в казахской национальной одежде собрались вместе и установили рекорд Гиннеса в номинации «Самое большое количество людей в казахской национальной одежде».

Также агентство Kazinform представляет уникальные рекорды Казахстана, занесенные в Книгу Гиннесса.