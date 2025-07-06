Мировой рекорд: каток «Медеу» в Алматы покрыли лоскутными одеялами

Уникальное культурное мероприятие прошло по инициативе сообщества «Аламан құрақ». Площадь ледового катка полностью покрыли одеяла, сшитые мастерицами со всех уголков Казахстана — от шестилетних детей до 90-летних бабушек. За процессом следили представители Global Book of Records.

Как отметил главный офицер Global Book of Records по Азии и Африке Куандык Кудайбергенов, в мире существует четыре известных книги рекордов, и именно GBR уделяет особое внимание культурным достижениям.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform

— В наши офисы в Мумбаи и Дубае поступила заявка от казахстанского сообщества «Аламан құрақ» на регистрацию этнорекорда. Нас заинтересовало то, что на мероприятие приехали 660 мастериц со всех 20 регионов Казахстана. Кроме того, наша книга поддерживает программы ЮНЕСКО по сохранению нематериального культурного наследия. Поэтому мы решили поддержать эту инициативу. Ведь история казахского лоскутного одеяла уходит вглубь на 2,5 тысячи лет, — рассказал он.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform

Спикер также подчеркнул уникальность алматинского рекорда.

— Особенность этого рекорда в том, что по заявке все лоскутные одеяла были выполнены в одном цвете, из одного материала, одинакового размера и веса. В мире еще ни одна книга рекордов такого достижения не регистрировала, — отметил Кудайбергенов.

По его словам, для регистрации рекорда размеры собранных одеял лично проверил он сам, а также специалисты из Чехии и Франции, специально прибывшие в мегаполис. Окончательное решение принималось в главном офисе в Мумбаи.

По данным организаторов, в мероприятии приняли участие мастерицы в возрасте от 6 до 90 лет. Среди 660 человек было пять мужчин, 24 ребенка и 17 подростков. Самые большие делегации прибыли из Алматы (93 человека) и Туркестанской области (99 человек).

Как рассказала основательница проекта «Аламан құрақ» Нургуль Абайхан, проект проводится уже третий год подряд, и с каждым разом бьет новые рекорды.

Фото: Александр Павский / Kazinform

— В первый год 200 мастериц вошли в Книгу рекордов Казахстана. В прошлом году на Всемирных играх кочевников 450 мастериц сшили 450 одеял. В этом году 660 мастериц из всех регионов страны принесли свои работы. Всем были заранее отправлены образцы и стандарты. Сейчас мы соединили их и создали огромное полотно. Цель проекта — популяризировать казахское лоскутное одеяло во всём мире. Сегодня мы объединили около тысячи человек, и проект этим не ограничится. Наши мастерицы не только шьют одеяла, но и продвигают национальные традиции, помогают сделать казахское лоскутное шитье узнаваемым брендом, — поделилась Нургуль Абайхан.

Особым украшением события стало участие 87-летней мастерице из Жетысу Тумарбалы Салекеевой. Она занимается шитьем с детства и передала это искусство своим детям. Ее дочь также приняла участие в этой акции.

— Я тоже пришла со своим одеялом. Если руки умеют — все по плечу. Желаю, чтобы казахи всегда были едины, как лоскутное одеяло. Когда мы вместе — мы сильны, — сказала уважаемая бабушка.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform

Ранее в Алматы был установлен рекорд Казахстана по приготовлению самой длинной лапши лагман.