Мировое турне музыкального ансамбля «Ялла» начнется с Казахстана

По словам солиста легендарной группы, Казахстан занимает особое место в творческой биографии коллектива. Первые крупные гастроли «Яллы» проходили именно здесь — в Алматы.

— Мы всегда ощущали особое отношение со стороны казахстанцев. Нас связывают добрые народные традиции, общие духовные ценности. Мы — соседи и братья, — подчеркнул музыкант.

Закиров также примет участие во встрече президентов Казахстана и Узбекистана в Ташкенте. Певец отметил, что ожидает от нее укрепления культурного взаимодействия между странами, проведения дней культуры, взаимных гастролей и реализации совместных творческих проектов.

В следующем году ансамблю «Ялла» исполняется 55 лет. Юбилейное мировое турне начнется в Казахстане: концерты пройдут в Алматы, Астане, Караганде и Шымкенте.

