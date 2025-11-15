РУ
телерадиокомплекс президента РК
    21:46, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Мировое турне музыкального ансамбля «Ялла» начнется с Казахстана

    Народный артист Узбекистана, Казахстана и еще пяти стран СНГ, художественный руководитель группы «Ялла» Фаррух Закиров сообщил, что новое мировое турне ансамбля стартует в Казахстане. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу Jibek Joly.

    группа Ялла, Фаррух Закиров
    Фото: Википедия

    По словам солиста легендарной группы, Казахстан занимает особое место в творческой биографии коллектива. Первые крупные гастроли «Яллы» проходили именно здесь — в Алматы.

    — Мы всегда ощущали особое отношение со стороны казахстанцев. Нас связывают добрые народные традиции, общие духовные ценности. Мы — соседи и братья, — подчеркнул музыкант.

    Закиров также примет участие во встрече президентов Казахстана и Узбекистана в Ташкенте. Певец отметил, что ожидает от нее укрепления культурного взаимодействия между странами, проведения дней культуры, взаимных гастролей и реализации совместных творческих проектов.

    В следующем году ансамблю «Ялла» исполняется 55 лет. Юбилейное мировое турне начнется в Казахстане: концерты пройдут в Алматы, Астане, Караганде и Шымкенте.

    Ранее сообщалось, что важность духовного, культурного и стратегического сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном подчеркнул Генеральный директор Национального информационного агентства Узбекистана Абдусаид Кучимов

    Культура Новости шоу-бизнеса в мире Новости шоу-бизнеса Казахстана Музыка
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
    Автор
