Мировое производство «зеленой» электроэнергии выросло на рекордные 9,8%

В 2024 году мировое производство электроэнергии из возобновляемых источников увеличилось на 9,8%, тогда как генерация на основе ископаемого топлива и других невозобновляемых ресурсов выросла лишь на 1,4%, передает Kazinform со ссылкой на ООН .

По данным нового доклада Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), доля «зеленой» электроэнергии в мировом производстве достигла 31,7%.

Перед проведением 31-й Конференции ООН по климату (КС-31) Турция, которая будет председательствовать на форуме, представила глобальную цель — довести долю электроэнергии в конечном энергопотреблении до 35%.

По оценке IRENA, реализовать эту задачу можно лишь при условии, что доля возобновляемых источников в мировом производстве электроэнергии увеличится с 31,7% в 2024 году до 78% к 2035 году — почти в 2,5 раза.

— Мир объединяется вокруг электрификации как основы энергетического перехода, движущей силой которого служит электроэнергия из возобновляемых источников, — заявил генеральный директор IRENA Франческо Ла Камера.

По его словам, чистая электроэнергия укрепляет энергетическую безопасность, устойчивость и конкурентоспособность. Для этого в течение следующего десятилетия потребуется беспрецедентное расширение производства электроэнергии из возобновляемых источников и быстрый переход от ископаемого топлива к чистой энергии в зданиях, транспорте и промышленности.

Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стил отметил, что новые данные подтверждают необратимость глобального энергетического перехода.

— Переход к чистой энергии набирает обороты, поскольку сегодня она дешевле, безопаснее и быстрее выводится на рынок, — сказал он. Однако Стил подчеркнул, что этот процесс по-прежнему идет недостаточно быстро и не охватывает всех, а многие уязвимые страны нуждаются в значительной поддержке. В связи с этим необходимо своевременно и в полном объеме выполнять все обязательства по климатическому финансированию.

Региональные показатели

Крупнейшим производителем электроэнергии из возобновляемых источников в 2024 году стала Азия, где было произведено 4589 тераватт-часов — на 14,3 процента больше, чем годом ранее. Особенно заметный рост был отмечен в солнечной и ветровой энергетике.

В Европе производство достигло 1758 тераватт-часов, увеличившись на 7,2 процента благодаря развитию солнечной и гидроэнергетики. В Северной Америке показатель вырос на 5,8 процента — до 1535 тераватт-часов, а в Южной Америке — на 2,9 процента, до 1047 тераватт-часов.

Самые высокие темпы роста среди регионов зафиксированы на Ближнем Востоке — 17,3 процента. Однако общий объем производства там составил лишь 76 тераватт-часов.

В докладе также отмечается, что в 2025 году в мире были введены рекордные 693 гигаватта новых мощностей возобновляемой энергетики. Согласно пересмотренным данным, на конец 2025 года установленная мощность возобновляемой энергетики достигла 5,2 тераватта, что составило 49,5 процента от общемирового показателя.

Ранее сообщалось, что Казахстан планирует ввести 8,4 ГВт «зеленой» генерации к 2035 году.