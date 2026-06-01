Казахстан планирует ввести 8,4 ГВт «зеленой» генерации к 2035 году

Казахстан последовательно укрепляет позиции одного из ключевых энергетических и транзитных центров Евразии, развивая международные маршруты поставок нефти и проекты в сфере «зеленой» энергетики. Об этом заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов на пленарной сессии в рамках Бакинской энергетической недели, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в регионе.

По словам Ерлана Аккенженова, одним из приоритетов для Казахстана остается сотрудничество с Азербайджаном и развитие маршрута Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), который дополняет экспорт нефти через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) и обеспечивает диверсификацию поставок.

— Для Казахстана маршрут БТД имеет стратегическое значение. Это не просто транспортный коридор, а часть новой архитектуры энергетической безопасности Евразии, — подчеркнул Ерлан Аккенженов.

Как отметил глава Минэнерго, транспортировка казахстанской нефти по БТД предусматривает увеличение объемов поставок с 1,5 млн до 2,2 млн тонн нефти в год.

При этом КТК остается крупнейшим экспортным направлением для казахстанской нефти. В 2025 году объем транспортировки через консорциум составил 64,8 млн тонн.

Отдельное внимание в ходе пленарной сессии было уделено новой энергетической стратегии Казахстана до 2035 года и развитию низкоуглеродной экономики. Согласно Концепции низкоуглеродного развития, республика планирует ввести 8,4 ГВт мощностей возобновляемых источников энергии.

Сегодня в стране работают 169 объектов ВИЭ общей мощностью около 3,7 ГВт, обеспечивающих порядка 7% выработки электроэнергии. К реализации проектов привлечены международные компании из Китая, ОАЭ, Франции и Германии.

Министр также отметил важность проекта «Каспийский зеленый энергетический коридор», который Казахстан реализует совместно с Азербайджаном и Узбекистаном.

— Мы создаем новый энергетический мост между Центральной Азией и Европой, основанный на чистой энергии и современных технологиях, — заявил Ерлан Аккенженов.

Кроме того, Казахстан развивает проекты в сфере «зеленого» водорода, включая Hyrasia One в Мангистауской области, а также внедряет технологии «чистого угля» для сокращения выбросов и модернизации энергетического сектора.

Напомним, что 1–3 июня в Азербайджане проходит Бакинская энергетическая неделя в рамках которого организованы 31-я Международная выставка «Нефть и газ Каспия» — Caspian Oil and Gas, 14-я Каспийская международная выставка «Чистая энергетика» — Caspian Power и 31-й Бакинский энергетический форум. В рамках мероприятия Казахстан и Турция обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазохимии и энергетике.