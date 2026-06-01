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    Казахстан и Турция обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазохимии и энергетике

    Министр энергетики Ерлан Аккенженов провел встречу с Министром энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Алпарсланом Байрактаром на полях Международного энергетического форума BEW 2026 в Баку, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство энергетики РК.

    Казахстан и Турция обсудили перспективы сотрудничества в энергетике
    Фото: Министерство энергетики РК

    Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в нефтегазовой, электроэнергетической и возобновляемой энергетической сферах.

    Особое внимание было уделено развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, взаимодействию между национальными компаниями Казахстана и Турции, а также реализации совместных проектов в энергетическом секторе.

    В ходе встречи также рассмотрены вопросы развития нефтегазохимии, углехимии, низкоуглеродной энергетики и привлечения инвестиций.

    По итогам переговоров стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Казахстаном и Турцией в энергетической сфере.

    Ранее сообщалось, что Казахстан расширяет энергетическое партнерство с Турцией.

    Также вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан Ермек Кенжеханулы рассказал о развитии сотрудничества с Турцией в агросекторе.

     

    Казахстан Турция Сотрудничество Энергетика Международные отношения
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
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