Казахстан и Турция обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазохимии и энергетике

Министр энергетики Ерлан Аккенженов провел встречу с Министром энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Алпарсланом Байрактаром на полях Международного энергетического форума BEW 2026 в Баку, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство энергетики РК.

Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в нефтегазовой, электроэнергетической и возобновляемой энергетической сферах.

Особое внимание было уделено развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, взаимодействию между национальными компаниями Казахстана и Турции, а также реализации совместных проектов в энергетическом секторе.

В ходе встречи также рассмотрены вопросы развития нефтегазохимии, углехимии, низкоуглеродной энергетики и привлечения инвестиций.

По итогам переговоров стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Казахстаном и Турцией в энергетической сфере.

Ранее сообщалось, что Казахстан расширяет энергетическое партнерство с Турцией.

Также вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан Ермек Кенжеханулы рассказал о развитии сотрудничества с Турцией в агросекторе.