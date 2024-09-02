Мировое потребление угля достигло рекордного уровня в 2023 году

Несмотря на то, что многие страны отказываются от ископаемого топлива, мировое потребление угля в 2023 году достигло уровня 164 эксаджоулей (ЭдЖ) энергии, что является самым высоким зафиксированном показателем, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно данным Visual Capitalist, уголь продолжает играть важную роль в мировом энергетическом балансе, обеспечивая 26% мирового производства энергии в 2023 году. Это превышает совокупный вклад всех неископаемых источников энергии. Единственным источником энергии, внесшим больший вклад в мировой энергетический баланс, была нефть.

В разбивке по регионам Китай в 2023 году потребил 91,9 ЭДЖ угля, что составляет 56,1% от общемирового объема. Азиатско-Тихоокеанский регион, без учета Китая, потребил 43,8 ЭдЖ (26,7%), за ним следуют Северная и Южная Америка — 10,0 ЭдЖ (6,1%), Европа — 8,4 ЭдЖ (5,1%), СНГ — 5,5 ЭдЖ (3,4%), Африка — 4,1 ЭдЖ (2,5%) и Ближний Восток с 0,4 ЭдЖ (0,2%).

Тем не менее потребление угля сократилось во многих регионах. Например, в 2023 году как Северная Америка, так и Европа сократили потребление энергии за счет использования угля на 16%. Однако сильная зависимость Азиатско-Тихоокеанского региона от угля привела к тому, что мировое потребление данного вида топлива за последние 10 лет практически не изменилось.

В 2023 году Китай увеличил потребление угля с 88 до почти 92 ЭдЖ, что составило 56% мирового потребления. Это в значительной степени способствовало тому, что Азиатско-Тихоокеанский регион стал лидером в мире, на долю которого приходится 83% от общего объема использования угля.

Легкий доступ к существующей инфраструктуре и разумные цены не только обеспечили устойчивое мировое потребление угля в течение последнего десятилетия, но и способствовали потенциальному росту, особенно в развивающихся странах, которые увеличивают потребление угля и открывают новые рыночные возможности.

Например, согласно статистическому обзору мировой энергетики за 2024 год, в Бангладеш и Колумбии в период с 2022 по 2023 год наблюдалось значительное увеличение потребления угля по сравнению с предыдущим годом — на 41% и 53% соответственно. Уголь продолжает играть важную роль в мировом энергетическом балансе, особенно в развивающихся странах, где доступная цена делает его предпочтительным источником энергии.

Между тем, страны G7 обязались закрыть к 2035 году все угольные электростанции, не оснащенные системами улавливания и хранения углерода или его утилизации. На сжигание угля приходится около 40% глобальных выбросов CO2.

Решение G7 стало важным шагом на пути к выполнению глобального обещания отказаться от ископаемого топлива, подтвержденного на климатических переговорах ООН в Дубае в декабре 2023 года. Этот шаг стал сигналом крупнейшим промышленно развитым странам мира о том, что эра угля подходит к концу.

Ранее казахстанцам рекомендовали заблаговременно закупать уголь во избежание дефицита. Также сколько стоит уголь в Казахстане можно узнать по ссылке.

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