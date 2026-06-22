Мировые цены на нефть на 22 июня

Мировые цены на нефть снизились после завершения переговоров между США и Ираном в Швейцарии, передает корреспондент агентства Kazinform.

По состоянию на утро 22 июня стоимость нефти марки Brent снизилась на $1,53 (1,90%), составив $79,04 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть марки WTI торговались на уровне 76,53 долларов за баррель, снизившись на 7 центов по июльскому контракту. Августовский контракт подешевел на 55 центов, опустившись до 75,30 долларов за баррель.

Между тем российская Urals продается за 66,58 долларов за баррель.

Напомним, прямые переговоры между США и Ираном прошли в воскресенье, 21 июня, в Швейцарии, несмотря на заявления иранских военных о закрытии Ормузского пролива в связи с израильскими атаками на южный Ливаню.

Позже иранская делегация заявила о приостановке переговоров с США до получения извинений от президента Дональда Трампа за прозвучавшие угрозы.