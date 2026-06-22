Иран не вернется к переговорам с США без извинений Трампа

Иранская делегация заявила о приостановке переговоров с США до получения извинений от президента Дональда Трампа за прозвучавшие угрозы, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Иранская делегация, принимающая участие в переговорах с представителями США в Швейцарии, не намерена возобновлять официальные контакты до тех пор, пока президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не принесет извинения за свои заявления, прозвучавшие в ходе встреч сторон. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По данным СМИ, Тегеран ужесточил позицию на переговорах, потребовав прекращения боевых действий в Ливане и вывода израильских военных подразделений из южных районов страны.

Глава делегации Ирана посоветовал США быть осторожнее с угрозами.

— Не вернется к переговорам, пока Трамп не принесет извинения, — сообщил телеканал.

Также отмечается, что иранские переговорщики требуют «не только прекращения боевых действий в Ливане, но и вывода [израильских] войск из Южного Ливана».

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Ранее сообщалось, что иранская делегация продолжает переговоры с США в Швейцарии, несмотря на сообщения о возможном уходе с консультаций.