Мировые цены на нефть на 20 июля

На фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке мировые цены на нефть продемонстрировали рост, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно данным Oilprice, по состоянию на утро 20 июля стоимость нефти марки Brent составила 90,21 доллара за баррель, что на 2,40% выше уровня предыдущей торговой сессии. Цена нефти марки WTI достигла 84,24 доллара за баррель, увеличившись на 2,12%.

Российская нефть марки Urals также подорожала — до 66,84 доллара за баррель, прибавив 0,33%.

Рост котировок произошел на фоне сохраняющейся геополитической напряженности в регионе. Ранее сообщалось, что американские военные нанесли очередную серию ударов по территории Ирана, что усилило опасения участников рынка относительно возможных перебоев с поставками нефти и дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.