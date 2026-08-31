Мировые цены на нефть на 31 августа

Мировые цены на нефть выросли на фоне напряженности вокруг Ормузского пролива, передает корреспондент агентства Kazinform.

По состоянию на утро 31 августа стоимость нефти марки Brent составила 90,29 доллара за баррель, подорожав на 2,49%.

По данным Oilprice, американская нефть WTI выросла на 2,22% и достигла 85,25 доллара за баррель.

Стоимость нефти марки Urals составила 77,10 доллара за баррель. Рост составил почти 0,77 процента.

Одним из факторов роста цен остается ситуация вокруг Ормузского пролива. Нефть начала неделю с подорожания после того, как американские военные нанесли удары по иранским ракетным установкам, которые, по данным США, готовились к развертыванию мин в Ормузском проливе.

В воскресенье США впервые за несколько недель нанесли удары по Ирану. В ответ на это в ночь на понедельник Иран нанес ракетный удар по американским базам в Иордании.

Ранее Иран предупредил о штрафах, задержании и возможной конфискации судов, нарушающих установленные Тегераном правила прохода через Ормузский пролив.

Также сообщалось, что иранские вооруженные силы за неделю не допустили незаконного прохода 30 судов через Ормузский пролив.