Иран пресек попытки 30 судов незаконно пройти через Ормузский пролив

Иранские вооруженные силы за неделю не допустили незаконного прохода 30 судов через Ормузский пролив, сообщает агентство Mehr, передает Kazinform со ссылкой на Белта .

Как сообщает агентство Mehr, в настоящий момент проход через Ормузский пролив осуществляется в ограниченном режиме по согласованию с иранской стороной и при условии уплаты соответствующих сборов.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Белта.

Ранее Иран предупредил о штрафах, задержании и возможной конфискации судов, нарушающих установленные Тегераном правила прохода через Ормузский пролив.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что американские Военно-морские силы завершили работы по разминированию международных вод Ормузского пролива.