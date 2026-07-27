Мировые цены на нефть на 27 июля

Мировые цены на нефть утром 27 июля заметно снизились на фоне сообщений о возможной деэскалации конфликта между Ираном и США, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно данным портала Oilprice, стоимость нефти марки Brent составила 92,48 доллара за баррель, снизившись на 4,44% по сравнению с уровнем предыдущей торговой сессии. Цена американской нефти марки WTI опустилась на 4,77% — до 85,07 доллара за баррель.

В то же время российская нефть марки Urals подорожала на 4,37% и торговалась на уровне 84,26 доллара за баррель.

Снижение котировок произошло на фоне заявлений Ирана о готовности приостановить удары при условии соблюдения перемирия со стороны Соединенных Штатов.

Ранее мировые СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп отложил планы по усилению атак на Иран. Впоследствии стало известно, что Тегеран прекратил наносить удары по странам Персидского залива после приостановки американских атак на иранскую территорию.

Ранее стоимость нефти впервые с мая превысила отметку в 100 долларов за баррель. Рост цен последовал после того, как поддерживаемые Ираном йеменские хуситы заявили об ударах по двум саудовским нефтяным танкерам в Красном море.