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    14:00, 05 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Мировые проекты по озеленению: на какие страны стоит обратить внимание Казахстану

    Global Greening Initiatives
    Photo: Midjourney

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о продолжении масштабных усилий по озеленению страны и расширению лесных территорий. Другие страны также активно развивают подобные проекты, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

    Китай является ярким примером страны, где озеленение стало национальным приоритетом. Помимо того, что Китай является лидером в области лесовосстановления, страна активно участвует в восстановлении растительности на засушливых территориях, высаживая деревья и растения. Это происходит в рамках программы «Зеленая китайская стена», которая была запущена 46 лет назад для борьбы с опустыниванием в северных регионах страны.

    Китайские специалисты добились значительных результатов в этой области, и опыт страны теперь используется по всему миру. С 2012 года Китай смог сократить площадь пустынных земель почти в два раза.

    Aral sea
    Фото: old.kzvesti.kz

    Кроме того, Китай внедрил запрет на вырубку лесов и остановил их перерегистрацию под другие виды землепользования. Китай также оказывает помощь Казахстану в высадке деревьев, включая проекты по озеленению высохшего дна Аральского моря. Эксперты считают, что это поможет наиболее эффективно бороться с опустыниванием, так как сократит площадь почвы, покрытой солью и песком.

    Global Greening Initiatives
    Фото: Midjourney

    Нидерланды предлагают иной подход к озеленению, активно развивая концепция «зеленых крыш». В стране широко практикуется создание садов с густой растительностью на крышах зданий. Это не только помогает бороться с повышенной температурой в городах, но и улучшает экологическую ситуацию, повышая качество воздуха и снижая уровень углекислого газа.

    Green roofs in Germany, ecology, environment, nature, Europe
    Фото: greenzoom.ru
    Green roof on top of Chicago City Hall, ecology, environment, architecture, nature
    Фото: inhabitat.com

    Эту практику можно также увидеть в других европейских странах, таких как Германия и Швейцария, где создание садов на крышах уже становится неотъемлемой частью городского ландшафта. Некоторые города Великобритании, включая Лондон и Шеффилд, также ввели законы, стимулирующие создание зеленых крыш.

    Iceland, houses, green roof, environment, nature, ecology
    Фото: lifeglobe.net
    Scotland, Edingburg, roof, houses, buildigs, environment, ecology
    Roofs in administrative buildings in Scotland. Photo credit: edinburghsolar.coop

    Хорошим примером также являются зеленые автобусные остановки в нидерландском Утрехте, где на крышах более 300 остановок установлены зеленые насаждения.

    Теги:
    Китай Зеленая экономика Природа Европа Экология Великобритания Мировые новости
    Жуман Кииков
    Автор
    Жуман Кииков
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