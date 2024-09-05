Мировые проекты по озеленению: на какие страны стоит обратить внимание Казахстану

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о продолжении масштабных усилий по озеленению страны и расширению лесных территорий. Другие страны также активно развивают подобные проекты, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

Китай является ярким примером страны, где озеленение стало национальным приоритетом. Помимо того, что Китай является лидером в области лесовосстановления, страна активно участвует в восстановлении растительности на засушливых территориях, высаживая деревья и растения. Это происходит в рамках программы «Зеленая китайская стена», которая была запущена 46 лет назад для борьбы с опустыниванием в северных регионах страны.

Китайские специалисты добились значительных результатов в этой области, и опыт страны теперь используется по всему миру. С 2012 года Китай смог сократить площадь пустынных земель почти в два раза.

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Кроме того, Китай внедрил запрет на вырубку лесов и остановил их перерегистрацию под другие виды землепользования. Китай также оказывает помощь Казахстану в высадке деревьев, включая проекты по озеленению высохшего дна Аральского моря. Эксперты считают, что это поможет наиболее эффективно бороться с опустыниванием, так как сократит площадь почвы, покрытой солью и песком.

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Нидерланды предлагают иной подход к озеленению, активно развивая концепция «зеленых крыш». В стране широко практикуется создание садов с густой растительностью на крышах зданий. Это не только помогает бороться с повышенной температурой в городах, но и улучшает экологическую ситуацию, повышая качество воздуха и снижая уровень углекислого газа.

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Эту практику можно также увидеть в других европейских странах, таких как Германия и Швейцария, где создание садов на крышах уже становится неотъемлемой частью городского ландшафта. Некоторые города Великобритании, включая Лондон и Шеффилд, также ввели законы, стимулирующие создание зеленых крыш.

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Roofs in administrative buildings in Scotland. Photo credit: edinburghsolar.coop

Хорошим примером также являются зеленые автобусные остановки в нидерландском Утрехте, где на крышах более 300 остановок установлены зеленые насаждения.