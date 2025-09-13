РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:21, 13 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Мировые премьеры и контент для детей переведут на казахский язык

    Национальная стриминг-платформа Unico Play в этом году представит шесть оригинальных сериалов, еще 23 проекта находятся в производстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мировые премьеры и детский контент переведут на казахский язык
    Фото: Адиль Саптаев/Kazinform

    Пользователям также станут доступны мировые премьеры, турецкие и корейские сериалы с переводом на казахский язык, отечественная киноклассика, спортивные трансляции и крупнейшая библиотека детского контента на государственном языке.

    — Unico Play — это полноценная производственная цепочка: от питчингов молодых сценаристов и съемок оригинальных проектов до монетизации и защиты авторских прав. Мы видим в этом «творческий лифт» для казахстанской молодежи, — отметил со-CEO Uni-Q Group Дмитрий Гудумак.

    Платформа предлагает интерфейс на казахском, русском и английском языках, просмотр в 4K и офлайн-доступ, возможность подключения до пяти устройств и персональные рекомендации на основе искусственного интеллекта.

    — Мы запускаем не просто онлайн-кинотеатр. Для нас важно, чтобы миллионы зрителей открывали истории на своем языке, а международная аудитория знакомилась с нашей культурой, — подчеркнула co-CEO Uni-Q Group Анара Жунусова.

    Стоимость подписки составляет 999 тенге в месяц, первый месяц бесплатный. Сервис доступен на смартфонах, Smart TV и браузерах по всему миру.

    — Мы доказали, что в Казахстане можно создать IT-платформу, которая по своим возможностям не уступает глобальным сервисам. На разработку ушло менее года, — сообщил CEO Unico Play Дияс Досмуханбетов.

    Инициативу поддерживает Фонд Президентских инициатив «Dara».

    Презентация Unico Play состоялась 12 сентября в Астане в День казахстанского кино. В рамках запуска зрителям показали драму «Қара бекіре», посвященную теме сохранения Каспийского моря и вопросам экологии.

    Новости кино Казахское кино Кинотеатры Казахский язык
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
