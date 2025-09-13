Мировые премьеры и контент для детей переведут на казахский язык

Пользователям также станут доступны мировые премьеры, турецкие и корейские сериалы с переводом на казахский язык, отечественная киноклассика, спортивные трансляции и крупнейшая библиотека детского контента на государственном языке.

— Unico Play — это полноценная производственная цепочка: от питчингов молодых сценаристов и съемок оригинальных проектов до монетизации и защиты авторских прав. Мы видим в этом «творческий лифт» для казахстанской молодежи, — отметил со-CEO Uni-Q Group Дмитрий Гудумак.

Платформа предлагает интерфейс на казахском, русском и английском языках, просмотр в 4K и офлайн-доступ, возможность подключения до пяти устройств и персональные рекомендации на основе искусственного интеллекта.

— Мы запускаем не просто онлайн-кинотеатр. Для нас важно, чтобы миллионы зрителей открывали истории на своем языке, а международная аудитория знакомилась с нашей культурой, — подчеркнула co-CEO Uni-Q Group Анара Жунусова.

Стоимость подписки составляет 999 тенге в месяц, первый месяц бесплатный. Сервис доступен на смартфонах, Smart TV и браузерах по всему миру.

— Мы доказали, что в Казахстане можно создать IT-платформу, которая по своим возможностям не уступает глобальным сервисам. На разработку ушло менее года, — сообщил CEO Unico Play Дияс Досмуханбетов.

Инициативу поддерживает Фонд Президентских инициатив «Dara».

Презентация Unico Play состоялась 12 сентября в Астане в День казахстанского кино. В рамках запуска зрителям показали драму «Қара бекіре», посвященную теме сохранения Каспийского моря и вопросам экологии.