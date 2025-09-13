Онлайн-кинотеатр UniQ Play: ставка на казахский контент и искусственный интеллект

О запуске и целях

— Основной акцент мы делаем на развитие казахского контента и казахского языка. Именно поэтому была создана группа компаний Uni Q Play, в состав которой вошла студия Uni Q Studio, занимающаяся производством оригинальных проектов. Весной этого года мы сняли сериал-экшн «На воде» — первую драму, снятую на Каспии, в Актау. Помимо этого, реализованы проекты в Астане и Караганде, в жанре спортивных драм, — сообщил он.

По словам спикера, особое внимание уделяется адаптации детского контента. На сегодняшний день локализовано более 5 тысяч часов фильмов и сериалов на казахский язык. Общая библиотека UniQ Play превышает 10 тысяч часов контента на казахском и русском языках.

Отличия от международных платформ

— Uni Q Play — первый в Казахстане онлайн-кинотеатр, где внедрены технологии искусственного интеллекта. В частности, это система рекомендаций, которая помогает пользователям находить новый контент. По исследованиям, 70% зрителей не знают, что посмотреть. Мы решаем эту проблему с помощью AI, — отметил Досмухамбет.

Кроме того, платформа начала использовать AI-дубляж.

— Мы дублируем золотую библиотеку «Казахфильма» более чем на 10 мировых языков, сохраняя эмоциональную окраску речи и голосовые интонации актеров. В дальнейшем планируем внедрить технологию липсинг для полного совпадения движения губ с озвучкой, — уточнил он.

Партнерства и контентная база

Сегодня UniQ Play сотрудничает с крупнейшими международными студиями, среди которых Sony, Paramount, Columbia Pictures и Lionsgate. Подписаны соглашения с онлайн-кинотеатрами СНГ, в библиотеке доступны российские, турецкие и корейские сериалы.

— Мы ведем переговоры с Disney, Universal и Warner Brothers. Уже в следующем году зрители Казахстана впервые смогут увидеть их контент на казахском языке, — сообщил руководитель компании.

Планы и перспективы

К концу 2025 года Uni Q Play намерен выпустить шесть оригинальных проектов и собрать более миллиона зрителей. В дальнейшем компания планирует расширить линейку еще на десять проектов.

— Через пять лет мы видим задачу в том, чтобы вывести креативную индустрию Казахстана на мировую арену. Мы хотим создать центральноазиатский хаб, который будет экспортировать контент не только из Казахстана, но и из соседних стран, — подчеркнул Досмухамбет.

Экономическая модель

Первый месяц подписки на UniQ Play будет бесплатным, далее — 999 тенге в месяц. По словам главы компании, проект пока находится на стадии активных инвестиций.