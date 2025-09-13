РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:54, 12 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Онлайн-кинотеатр UniQ Play: ставка на казахский контент и искусственный интеллект

    В Казахстане развивается новый онлайн-кинотеатр UniQ Play, ориентированный на продвижение отечественного контента и внедрение инновационных технологий. Об этом рассказал генеральный директор компании Диас Досмухамбет, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстанский онлайн-кинотеатр UniQ Play: ставка на казахский контент и искусственный интеллект
    Фото: Адиль Саптаев / Kazinform

    О запуске и целях

    — Основной акцент мы делаем на развитие казахского контента и казахского языка. Именно поэтому была создана группа компаний Uni Q Play, в состав которой вошла студия Uni Q Studio, занимающаяся производством оригинальных проектов. Весной этого года мы сняли сериал-экшн «На воде» — первую драму, снятую на Каспии, в Актау. Помимо этого, реализованы проекты в Астане и Караганде, в жанре спортивных драм, — сообщил он.

    По словам спикера, особое внимание уделяется адаптации детского контента. На сегодняшний день локализовано более 5 тысяч часов фильмов и сериалов на казахский язык. Общая библиотека UniQ Play превышает 10 тысяч часов контента на казахском и русском языках.

    Отличия от международных платформ

    — Uni Q Play — первый в Казахстане онлайн-кинотеатр, где внедрены технологии искусственного интеллекта. В частности, это система рекомендаций, которая помогает пользователям находить новый контент. По исследованиям, 70% зрителей не знают, что посмотреть. Мы решаем эту проблему с помощью AI, — отметил Досмухамбет.

    Кроме того, платформа начала использовать AI-дубляж.

    — Мы дублируем золотую библиотеку «Казахфильма» более чем на 10 мировых языков, сохраняя эмоциональную окраску речи и голосовые интонации актеров. В дальнейшем планируем внедрить технологию липсинг для полного совпадения движения губ с озвучкой, — уточнил он.

    Партнерства и контентная база

    Сегодня UniQ Play сотрудничает с крупнейшими международными студиями, среди которых Sony, Paramount, Columbia Pictures и Lionsgate. Подписаны соглашения с онлайн-кинотеатрами СНГ, в библиотеке доступны российские, турецкие и корейские сериалы.

    — Мы ведем переговоры с Disney, Universal и Warner Brothers. Уже в следующем году зрители Казахстана впервые смогут увидеть их контент на казахском языке, — сообщил руководитель компании.

    Планы и перспективы

    К концу 2025 года Uni Q Play намерен выпустить шесть оригинальных проектов и собрать более миллиона зрителей. В дальнейшем компания планирует расширить линейку еще на десять проектов.

    — Через пять лет мы видим задачу в том, чтобы вывести креативную индустрию Казахстана на мировую арену. Мы хотим создать центральноазиатский хаб, который будет экспортировать контент не только из Казахстана, но и из соседних стран, — подчеркнул Досмухамбет.

    Экономическая модель

    Первый месяц подписки на UniQ Play будет бесплатным, далее — 999 тенге в месяц. По словам главы компании, проект пока находится на стадии активных инвестиций.

    — В ближайшие два-три года мы будем сосредоточены на росте и масштабировании. Основной фокус в ближайший год — это Казахстан, затем мы планируем выход на международные рынки, — заключил он.

    Теги:
    Культура Астана Кинотеатры Казахский язык ИИ
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают