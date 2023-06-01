Мировая экономика после пандемии COVID-19: текущее состояние и перспективы

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Пандемия COVID-19, которая привела к нарушению существующих торговых цепочек, транспортных связей и ограничению деятельности ряда бизнес-сетей, оказала существенное влияние на экономику всего мира. Как обстоят дела в мировой экономике после коронавируса, к каким прогнозам больше всего склоняются экономисты и что в целом ждать в постпандемийный период, читайте в материале собственного корреспондента МИА «Казинформ».
Прогнозы мировой экономики составляются с учетом влияния пандемии
В настоящее время международные организации при составлении будущих прогнозов мировой экономики учитывают влияние пандемии на международную торговлю. Всемирная торговая организация (ВТО) прогнозировала, что в 2020 году пандемия послужит снижению объема мировой торговли на 13-32%. В комментарии ВТО в качестве основных причин снижения указаны ограничения на поездки, снижение потребительского спроса и сбои в цепочке поставок. ВТО отметила, что перебои в торговле будут продолжаться по мере распространения пандемии и что это приведет к долгосрочному спаду международной торговли. Продолжительность эпидемии, реакция правительства и корректировка поведения потребителей — это лишь некоторые из переменных, определяющих меру снижения объема торговли.
При оценке состояния мировой экономики в постпандемийный период также следует учитывать влияние пандемии на конкретные сферы и сектора. Пандемия привела к увеличению спроса в некоторых секторах, включая технологии и здравоохранение. Ограничения на поездки и сокращение потребительских расходов оказали значительное негативное влияние на такие сектора, как туризм и гостиничный бизнес.
В такое неопределенное время правительствам и политикам трудно прогнозировать, как проявит себя экономика. По мнению экспертов, COVID-19 окажет серьезное влияние на мировую экономику в краткосрочной перспективе и усилит обеспокоенность по поводу ожидаемых в ряде стран финансового кризиса и рецессии. Ожидалось, что долгосрочные последствия пандемии вызовут экономический спад и потенциально приведут к рецессии или даже депрессии. Многочисленные исследования показывали, как пандемия COVID-19 оказала разрушительное воздействие на экономику множества народов. Замыкания и социальные ограничения во время COVID-19, нарушив цепочки поставок и доставки, оказали значительное негативное влияние на мировую экономику.
Во многих странах произошло сокращение ВВП
Одним из основных результатов этих мер стало сокращение в ряде стран Внутреннего валового продукта (ВВП). Кроме того, эпидемия привела к изменениям в поведении потребителей - многие люди стали совершать покупки в Интернете и обращаться к е-коммерции. Вероятно, в результате этой тенденции, разрушение и трансформация традиционных сетей розничной торговли в период после COVID-19 продолжится.
Таким образом, Международный валютный фонд (МВФ) наряду с ВТО спрогнозировали, что мировой ВВП сократится в 2020 году на 4,9%, что станет самым большим экономическим спадом в мировой экономике со времен Великой депрессии. По мнению МВФ, до 2022 года мировая экономика полностью не восстановится, в течение этого периода пострадают многие различные сектора и виды предпринимательства.
Согласно отчету Всемирного Банка (ВБ) «Мировые экономические перспективы», ожидается, что эпидемия COVID-19 приведет к снижению мирового ВВП на 5,2%. Организация Экономического сотрудничества и развития прогнозировала, что мировой ВВП упадет на 6,0% в случае одиночного шока и на 7,6% в случае двойного шока. Кроме того, Азиатский Банк Развития прогнозирует падение мирового ВВП на 4,8%, что может привести к сокращению прямых иностранных инвестиций от 6% до 15%.
По расчетам ВБ, в 2020 году фактически зафиксирован спад мировой экономики на 3,1% и в 2021 году рост на 5,9%.
Наконец, состояние мировой экономики стало в значительной мере зависеть от реакции государственной политики и ответных мер. И хотя правительства развитых стран, чтобы помочь пострадавшим отраслям и остановить значительную потерю рабочих мест, реализовали планы фискального стимулирования, развивающиеся страны выделить значительные средства в этом направлении не смогли. Эффективность таких программ снизилась, особенно в странах с ограниченным бюджетом.
Таким образом, эпидемия COVID-19 вызвала в мире беспрецедентные экономические потрясения. Поэтому прогнозировать траекторию мировой экономики после COVID-19 сложная и тяжелая задача. Хотя пандемия вызовет широкомасштабные экономические потрясения, продолжительность и масштабы их воздействия зависят от ряда факторов, включая реакцию на политику правительства, изменения в поведении потребителей и присущих промышленности уязвимости.
Инфляция стала главной проблемой мировой экономики
Инфляция стала самой большой проблемой в мировой экономике в постпандемийный период. Так, согласно обнародованному МВФ «Глобальному экономическому обзору» ожидается снижение инфляции в мировой экономике в 2023 году на 6,6% и в 2024 году на 4,3%, что все еще выше допандемийного уровня. Высокая инфляция удорожает новые долги, поскольку при росте инфляции, кредиторы требуют более высоких процентных ставок. В этом случае, стоимость частных займов для ипотечных кредитов и бизнес-кредитов становится еще выше. Это делает кредиты для многих компаний и домохозяйств намного более дорогими. В результате всего этого непрерывно растут долги государства, частных компаний, международных финансовых институтов и домохозяйств. В настоящее время долги увеличились до такой степени, что эта тенденция может привести к экономическому, финансовому и монетарному коллапсу на глобальном уровне. Так, если центробанки все же будут в постпандемийный период для борьбы с инфляцией повышать процентные ставки, это приведет к краху многие компании, теневые банки и инвестиционные компании, что неизбежно отразится и на рынке ценных бумаг.
Риски для экономики из-за изменения климата
Еще один риск в постпандемийный период создает изменение климата, и на фоне порожденных им возможных катастрофических последствий, развивающиеся страны, окажутся в еще более худшем положении. Также должно беспокоить и это, поскольку все эти мегаугрозы взаимосвязаны. Для этого необходимо значительно сократить выбросы CO2, но в настоящее время нет альтернативы значительному сокращению выбросов CO2 без сокращения экономики. Так, несмотря на то, что в глобальном масштабе 2020 год за прошедшие 60 лет был самым рецессивным, выбросы парниковых газов в том году сократились на 9%. Но, с другой стороны, если не будет сильного экономического роста, мы не сможем решить долговую проблему мировой экономики. Таким образом, мировые державы должны искать способы роста без выбросов CO2.
Технологии и инновации – в приоритете
В период пандемии COVID-19 ускорилась модернизация мировой экономики, технологии вышли на первый план в глобальном масштабе, возросло значение инноваций, особенно полупроводниковых.
Обострение ситуации вокруг Тайваня, который в настоящее время производит 50% всех полупроводников в мире и 80% высококачественных полупроводников, можно рассматривать как одно из последствий пандемии, поскольку в новую эпоху экономика становится более зависимой от полупроводников, нежели от традиционных энергетических ресурсов.
Рост мировой экономики прогнозируется в 2024 году
Согласно обнародованному МВФ в январе 2023 года «Глобальному экономическому прогнозу», рост мировой экономики в 2023 году замедлится до 2,9% и в 2024 году вырастет до 3,1%. Этот показатель на 0,2 процентных пункта выше прогнозируемых «Глобальным экономическим прогнозом» в октябре 2022 года, но ниже среднего исторического показателя (3,8%). Конфликт в Украине и рост процентных ставок продолжают сказываться на экономической активности. Восстановление экономики Китая проложило путь к более быстрому, чем ожидалось, восстановлению экономики.
Согласно прогнозам PricewaterhouseCoopers (PwC), в этом году среди 20 крупнейших стран мира спад ожидается только в российской экономике, что является результатом санкций, с которыми столкнулась Россия в постпандемийный период. Запреты на экспорт газа, нефти и угля из России, которая снабжает западные рынки энергоносителями, введение потолка цен на продажу российской сырой нефти, увеличение военных и социальных расходов из-за участия во все более дорогостоящем конфликте ухудшило экономическое положение страны. Россия уже стала сырьевой базой Китая, Индии и Турции. В постпандемийный период это также привело к снижению темпов роста китайской экономики.
Экономическая ситуация в других странах и в мировом масштабе представлена в таблице №1.
Таблица 1. ВВП и его рост в мировой экономике
|
Доля в ВВП, по ППС, в %
|
Доля в ВВП, в рыночных ценах, в %
|
Рост ВВП в 2023 году, в %
|
Рост ВВП в 2024 году, в %
|
Рост ВВП в 2025-2028 годах, в %
|
Мировой ВВП, в рыночных ценах
|
100
|
2.3
|
2.4
|
2.6
|
Мировой ВВП, по ППС, в %
|
100
|
2,7
|
2,9
|
2,9
|
Страны G7 (состоит из Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, Европейского союза и США)
|
30.40
|
43.70
|
1.1
|
1.1
|
1.7
|
Развивающиеся страны Е7 (состоит из Бразилии, Китая, Индии, Индонезии, Мексики, России и Турции)
|
37.30
|
29.20
|
4.3
|
4.4
|
4
|
США
|
15.60
|
25.40
|
1.4
|
1
|
1.9
|
Китай
|
18.50
|
18.10
|
5.3
|
5
|
4.3
|
Япония
|
3.80
|
4.20
|
1.2
|
1.1
|
0.7
|
Великобритания
|
2.30
|
3.10
|
0.1
|
1
|
1.6
|
Евросоюз
|
10.50
|
12.20
|
0.8
|
1.3
|
1.6
|
Германия
|
3.30
|
4.10
|
0.2
|
1.3
|
1.6
|
Франция
|
2.30
|
2.80
|
0.6
|
1.1
|
1.5
|
Италия
|
1.90
|
2.00
|
0.6
|
0.9
|
1.1
|
Испания
|
1.40
|
1.40
|
1.5
|
1.7
|
1.9
|
Нидерланды
|
0.80
|
1.00
|
1.2
|
1.2
|
1.6
|
Ирландия
|
0.40
|
0.50
|
4.6
|
3.4
|
2.6
|
Португалия
|
0.30
|
0.30
|
1
|
1.8
|
2
|
Греция
|
0.20
|
0.20
|
2.2
|
1.8
|
1.5
|
Польша
|
1.00
|
0.70
|
0.6
|
2.9
|
3.4
|
Россия
|
2.90
|
2.20
|
-0.8
|
0.9
|
1.1
|
Турция
|
2.10
|
0.90
|
2.2
|
3.1
|
2.7
|
Австралия
|
1.00
|
1.70
|
1.6
|
1.9
|
2.6
|
Индия
|
7.30
|
3.40
|
5.5
|
6.6
|
6.2
|
Индонезия
|
2.50
|
1.30
|
4.8
|
5
|
5
|
Южная Корея
|
1.70
|
1.70
|
1.4
|
2.4
|
2.2
|
Бразилия
|
2.30
|
1.90
|
1.1
|
1.6
|
2.7
|
Канада
|
1.40
|
2.10
|
1.2
|
1.5
|
1.9
|
Мексика
|
1.80
|
1.40
|
1.8
|
1.9
|
2
|
Южная Африка
|
0.60
|
0.40
|
0.4
|
1.6
|
1.9
|
Нигерия
|
0.80
|
0.50
|
2.9
|
2.9
|
2.8
|
Саудовская Аравия
|
1.30
|
1.10
|
2.9
|
3.1
|
2.5
Источник: Global Economy Watch - Projections (pwc.com)
Нуриэль Рубини, прославившийся как «жрец кризиса» или «пророк катастроф» в интервью Der Spiegel отмечает, что «политикам также следует задуматься об инфляции и рецессиях, то есть о стагфляции. Еврозона уже находится в рецессии, и я думаю, что она продлится долго. Экономика Соединенного Королевства находится в еще худшем состоянии. Пандемия, похоже, закончилась, но вскоре могут появиться новые варианты COVID. Климатические изменения — это ускоряющееся медленное бедствие. Для каждой из 10 угроз, которые я описываю в своей книге, я могу привести вам 10 примеров, которые происходят не в отдаленном будущем, а происходящих, как говорится, сегодня». Как видим, кризис не за горами.