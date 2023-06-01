Мировая экономика после пандемии COVID-19: текущее состояние и перспективы

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Пандемия COVID-19, которая привела к нарушению существующих торговых цепочек, транспортных связей и ограничению деятельности ряда бизнес-сетей, оказала существенное влияние на экономику всего мира. Как обстоят дела в мировой экономике после коронавируса, к каким прогнозам больше всего склоняются экономисты и что в целом ждать в постпандемийный период, читайте в материале собственного корреспондента МИА «Казинформ».

Прогнозы мировой экономики составляются с учетом влияния пандемии

В настоящее время международные организации при составлении будущих прогнозов мировой экономики учитывают влияние пандемии на международную торговлю. Всемирная торговая организация (ВТО) прогнозировала, что в 2020 году пандемия послужит снижению объема мировой торговли на 13-32%. В комментарии ВТО в качестве основных причин снижения указаны ограничения на поездки, снижение потребительского спроса и сбои в цепочке поставок. ВТО отметила, что перебои в торговле будут продолжаться по мере распространения пандемии и что это приведет к долгосрочному спаду международной торговли. Продолжительность эпидемии, реакция правительства и корректировка поведения потребителей — это лишь некоторые из переменных, определяющих меру снижения объема торговли.

При оценке состояния мировой экономики в постпандемийный период также следует учитывать влияние пандемии на конкретные сферы и сектора. Пандемия привела к увеличению спроса в некоторых секторах, включая технологии и здравоохранение. Ограничения на поездки и сокращение потребительских расходов оказали значительное негативное влияние на такие сектора, как туризм и гостиничный бизнес.

В такое неопределенное время правительствам и политикам трудно прогнозировать, как проявит себя экономика. По мнению экспертов, COVID-19 окажет серьезное влияние на мировую экономику в краткосрочной перспективе и усилит обеспокоенность по поводу ожидаемых в ряде стран финансового кризиса и рецессии. Ожидалось, что долгосрочные последствия пандемии вызовут экономический спад и потенциально приведут к рецессии или даже депрессии. Многочисленные исследования показывали, как пандемия COVID-19 оказала разрушительное воздействие на экономику множества народов. Замыкания и социальные ограничения во время COVID-19, нарушив цепочки поставок и доставки, оказали значительное негативное влияние на мировую экономику.

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Во многих странах произошло сокращение ВВП

Одним из основных результатов этих мер стало сокращение в ряде стран Внутреннего валового продукта (ВВП). Кроме того, эпидемия привела к изменениям в поведении потребителей - многие люди стали совершать покупки в Интернете и обращаться к е-коммерции. Вероятно, в результате этой тенденции, разрушение и трансформация традиционных сетей розничной торговли в период после COVID-19 продолжится.

Таким образом, Международный валютный фонд (МВФ) наряду с ВТО спрогнозировали, что мировой ВВП сократится в 2020 году на 4,9%, что станет самым большим экономическим спадом в мировой экономике со времен Великой депрессии. По мнению МВФ, до 2022 года мировая экономика полностью не восстановится, в течение этого периода пострадают многие различные сектора и виды предпринимательства.

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Согласно отчету Всемирного Банка (ВБ) «Мировые экономические перспективы», ожидается, что эпидемия COVID-19 приведет к снижению мирового ВВП на 5,2%. Организация Экономического сотрудничества и развития прогнозировала, что мировой ВВП упадет на 6,0% в случае одиночного шока и на 7,6% в случае двойного шока. Кроме того, Азиатский Банк Развития прогнозирует падение мирового ВВП на 4,8%, что может привести к сокращению прямых иностранных инвестиций от 6% до 15%.

По расчетам ВБ, в 2020 году фактически зафиксирован спад мировой экономики на 3,1% и в 2021 году рост на 5,9%.

Наконец, состояние мировой экономики стало в значительной мере зависеть от реакции государственной политики и ответных мер. И хотя правительства развитых стран, чтобы помочь пострадавшим отраслям и остановить значительную потерю рабочих мест, реализовали планы фискального стимулирования, развивающиеся страны выделить значительные средства в этом направлении не смогли. Эффективность таких программ снизилась, особенно в странах с ограниченным бюджетом.

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Таким образом, эпидемия COVID-19 вызвала в мире беспрецедентные экономические потрясения. Поэтому прогнозировать траекторию мировой экономики после COVID-19 сложная и тяжелая задача. Хотя пандемия вызовет широкомасштабные экономические потрясения, продолжительность и масштабы их воздействия зависят от ряда факторов, включая реакцию на политику правительства, изменения в поведении потребителей и присущих промышленности уязвимости.

Инфляция стала главной проблемой мировой экономики

Инфляция стала самой большой проблемой в мировой экономике в постпандемийный период. Так, согласно обнародованному МВФ «Глобальному экономическому обзору» ожидается снижение инфляции в мировой экономике в 2023 году на 6,6% и в 2024 году на 4,3%, что все еще выше допандемийного уровня. Высокая инфляция удорожает новые долги, поскольку при росте инфляции, кредиторы требуют более высоких процентных ставок. В этом случае, стоимость частных займов для ипотечных кредитов и бизнес-кредитов становится еще выше. Это делает кредиты для многих компаний и домохозяйств намного более дорогими. В результате всего этого непрерывно растут долги государства, частных компаний, международных финансовых институтов и домохозяйств. В настоящее время долги увеличились до такой степени, что эта тенденция может привести к экономическому, финансовому и монетарному коллапсу на глобальном уровне. Так, если центробанки все же будут в постпандемийный период для борьбы с инфляцией повышать процентные ставки, это приведет к краху многие компании, теневые банки и инвестиционные компании, что неизбежно отразится и на рынке ценных бумаг.

Риски для экономики из-за изменения климата

Еще один риск в постпандемийный период создает изменение климата, и на фоне порожденных им возможных катастрофических последствий, развивающиеся страны, окажутся в еще более худшем положении. Также должно беспокоить и это, поскольку все эти мегаугрозы взаимосвязаны. Для этого необходимо значительно сократить выбросы CO2, но в настоящее время нет альтернативы значительному сокращению выбросов CO2 без сокращения экономики. Так, несмотря на то, что в глобальном масштабе 2020 год за прошедшие 60 лет был самым рецессивным, выбросы парниковых газов в том году сократились на 9%. Но, с другой стороны, если не будет сильного экономического роста, мы не сможем решить долговую проблему мировой экономики. Таким образом, мировые державы должны искать способы роста без выбросов CO2.

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Технологии и инновации – в приоритете

В период пандемии COVID-19 ускорилась модернизация мировой экономики, технологии вышли на первый план в глобальном масштабе, возросло значение инноваций, особенно полупроводниковых.

Обострение ситуации вокруг Тайваня, который в настоящее время производит 50% всех полупроводников в мире и 80% высококачественных полупроводников, можно рассматривать как одно из последствий пандемии, поскольку в новую эпоху экономика становится более зависимой от полупроводников, нежели от традиционных энергетических ресурсов.

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Рост мировой экономики прогнозируется в 2024 году

Согласно обнародованному МВФ в январе 2023 года «Глобальному экономическому прогнозу», рост мировой экономики в 2023 году замедлится до 2,9% и в 2024 году вырастет до 3,1%. Этот показатель на 0,2 процентных пункта выше прогнозируемых «Глобальным экономическим прогнозом» в октябре 2022 года, но ниже среднего исторического показателя (3,8%). Конфликт в Украине и рост процентных ставок продолжают сказываться на экономической активности. Восстановление экономики Китая проложило путь к более быстрому, чем ожидалось, восстановлению экономики.

Согласно прогнозам PricewaterhouseCoopers (PwC), в этом году среди 20 крупнейших стран мира спад ожидается только в российской экономике, что является результатом санкций, с которыми столкнулась Россия в постпандемийный период. Запреты на экспорт газа, нефти и угля из России, которая снабжает западные рынки энергоносителями, введение потолка цен на продажу российской сырой нефти, увеличение военных и социальных расходов из-за участия во все более дорогостоящем конфликте ухудшило экономическое положение страны. Россия уже стала сырьевой базой Китая, Индии и Турции. В постпандемийный период это также привело к снижению темпов роста китайской экономики.

Экономическая ситуация в других странах и в мировом масштабе представлена ​​в таблице №1.

Таблица 1. ВВП и его рост в мировой экономике

Доля в ВВП, по ППС, в % Доля в ВВП, в рыночных ценах, в % Рост ВВП в 2023 году, в % Рост ВВП в 2024 году, в % Рост ВВП в 2025-2028 годах, в % Мировой ВВП, в рыночных ценах 100 2.3 2.4 2.6 Мировой ВВП, по ППС, в % 100 2,7 2,9 2,9 Страны G7 (состоит из Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, Европейского союза и США) 30.40 43.70 1.1 1.1 1.7 Развивающиеся страны Е7 (состоит из Бразилии, Китая, Индии, Индонезии, Мексики, России и Турции) 37.30 29.20 4.3 4.4 4 США 15.60 25.40 1.4 1 1.9 Китай 18.50 18.10 5.3 5 4.3 Япония 3.80 4.20 1.2 1.1 0.7 Великобритания 2.30 3.10 0.1 1 1.6 Евросоюз 10.50 12.20 0.8 1.3 1.6 Германия 3.30 4.10 0.2 1.3 1.6 Франция 2.30 2.80 0.6 1.1 1.5 Италия 1.90 2.00 0.6 0.9 1.1 Испания 1.40 1.40 1.5 1.7 1.9 Нидерланды 0.80 1.00 1.2 1.2 1.6 Ирландия 0.40 0.50 4.6 3.4 2.6 Португалия 0.30 0.30 1 1.8 2 Греция 0.20 0.20 2.2 1.8 1.5 Польша 1.00 0.70 0.6 2.9 3.4 Россия 2.90 2.20 -0.8 0.9 1.1 Турция 2.10 0.90 2.2 3.1 2.7 Австралия 1.00 1.70 1.6 1.9 2.6 Индия 7.30 3.40 5.5 6.6 6.2 Индонезия 2.50 1.30 4.8 5 5 Южная Корея 1.70 1.70 1.4 2.4 2.2 Бразилия 2.30 1.90 1.1 1.6 2.7 Канада 1.40 2.10 1.2 1.5 1.9 Мексика 1.80 1.40 1.8 1.9 2 Южная Африка 0.60 0.40 0.4 1.6 1.9 Нигерия 0.80 0.50 2.9 2.9 2.8 Саудовская Аравия 1.30 1.10 2.9 3.1 2.5

Источник: Global Economy Watch - Projections (pwc.com)

Нуриэль Рубини, прославившийся как «жрец кризиса» или «пророк катастроф» в интервью Der Spiegel отмечает, что «политикам также следует задуматься об инфляции и рецессиях, то есть о стагфляции. Еврозона уже находится в рецессии, и я думаю, что она продлится долго. Экономика Соединенного Королевства находится в еще худшем состоянии. Пандемия, похоже, закончилась, но вскоре могут появиться новые варианты COVID. Климатические изменения — это ускоряющееся медленное бедствие. Для каждой из 10 угроз, которые я описываю в своей книге, я могу привести вам 10 примеров, которые происходят не в отдаленном будущем, а происходящих, как говорится, сегодня». Как видим, кризис не за горами.