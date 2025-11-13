Мировая денежная масса достигла рекордных 142 триллионов долларов

Основными драйверами увеличения стали Китай, Европейский союз и США. По оценкам экономистов, с 2000 года мировое предложение денег выросло на 446%, или более чем на $116 триллионов. В настоящее время на долю Китая приходится около $47 триллионов, тогда как объем денежной массы в ЕС и США составляет $22,3 триллиона и $22,2 триллиона соответственно. Аналитики отмечают, что этот рост, соответствующий среднегодовому темпу около 7%, отражает масштабное движение капитала через мировые рынки.

На конференции Европейского банка президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что ФРС США может вскоре завершить политику количественного ужесточения и рассмотреть возможность постепенных покупок активов после стабилизации уровня ликвидности. Рыночные аналитики допускают, что Федеральная резервная система может возобновить такие меры уже в первом квартале 2026 года, что станет началом новой фазы количественного смягчения.

По мнению экспертов, рост ликвидности способен поддержать широкий спектр активов — от акций и сырьевых товаров до цифровых валют. В частности, биткоин и криптовалютный рынок в целом рассматриваются некоторыми инвесторами как потенциальные бенефициары расширения денежной массы и снижения доходности облигаций.

Несмотря на сохраняющуюся волатильность и осторожные настроения на рынке цифровых активов, аналитики отмечают, что циклы, связанные с ростом ликвидности, часто влияют на спекулятивные инвестиционные тенденции. По мере того, как мировое предложение денег продолжает расти, внимание участников рынка сосредоточено на том, как возможное смягчение монетарной политики может изменить направления потоков капитала между традиционными и новыми классами активов.

Оригинал текста на английском языке можно прочитать здесь.

Тем временем международные резервы Казахстана достигли 124,1 млрд долларов. Эксперты Ассоциации финансистов Казахстана считают, что рост международных резервов Казахстана обеспечен увеличением золотовалютных активов и депозитов банков в Национальном Банке.